شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الخميس مرتفعا حيث اغلق عند مستوى 6983 نقطة، في ظل تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يتراجع المؤشر مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 6650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7150 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,967 وبين مستوى المقاومة هو 7,016 نقطة
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