شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الثلاثاء والأربعاء -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 10204 نقطة، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 10150 نقطة، والذي يقابل مستوى الدعم الحالي، والذي نحذر من اختراقه حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9750 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,119 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,267 نقطة