شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ترفيهي يجمع المراعي وأيتام «إنسان» في حلبة دوس كارتينج والان نبدء بالتفاصيل
وقال عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالمراعي: «إن دعم جمعية إنسان الخيرية يأتي ضمن أولويات برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية؛ إيمانًا من الشركة بالعائد الإيجابي الذي تحققه برامج الجمعية لرعاية الأيتام والاستثمار في طاقاتهم المتنوعة». جدير بالذكر أن شركة المراعي تدعم سنويًا أكثر من 300 جمعية خيرية مختلفة النشاطات في المملكة العربية السعودية، إيمانًا منها بأهمية دعم جهود التنمية المجتمعية، وأثر ذلك في إحداث استدامة بالعمل الاجتماعي التنموي.
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