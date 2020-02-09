شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني للمزادات توقع اتفاقية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت شركة سعود القحطاني للمزادات العلنية وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة اتفاقية تعاون للإسهام في مساندة رسالة الجمعية وبرامجها الخيرية، وذلك من خلال تسويق برنامج «مزاد الخير» الذي تتبناه الجمعية لبيع التبرعات العينية التي ترد إليها من أهل الخير.

وقد مثّل شركة القحطاني للمزادات في توقيع الاتفاقية المهندس فالح القحطاني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، ومن جانب الجمعية المدير التنفيذي الدكتور أحمد التميمي، حيث سبق التوقيع جولة داخل الجمعية من جانب وفد شركة القحطاني للمزادات للاطلاع على الأقسام التي يضمّها مركز الملك فهد، والخدمات المقدمة للأطفال من تأهيل وتعليم، والمراحل التي يمر بها الطفل منذ اليوم الأول لوصوله للمركز. وأكد المهندس فالح القحطاني أن شركة القحطاني للمزادات العلنية تولي الأعمال الإنسانية والاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، وذلك انطلاقًا من الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع. مضيفًا إن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة التي تتمتع بثقة كبيرة لدى جميع فئات المجتمع.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد التميمي بمبادرة شركة القحطاني برعاية برنامج «مزاد الخير» الذي يُعدّ من البرامج المبتكرة التي تتبناها الجمعية لدعم خدماتها المجانية للأطفال ذوي الإعاقة، معربًا عن شكره وتقديره لمسؤولي الشركة، وحرصهم على مساندة الأعمال الخيرية والتفاعل الإيجابي مع قضية الإعاقة.