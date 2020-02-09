شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تستعرض تجربتها في «مدن الفرص» والان نبدء بالتفاصيل

تستعرض وزارة الإسكان أبرز برامجها ومبادراتها وتجربتها في القطاع، وذلك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية خلال الفترة من 8 - 13 فبراير تحت عنوان «مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار»، الذي يهدف إلى رفع الوعي بشأن التوسع الحضري المستدام بين الأطراف المعنية والجهات المختلفة بما في ذلك العامة، وتحسين المعرفة العامة بشأن التطور الحضري المستدام من خلال نقاشات شاملة مفتوحة وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والسياسات الجيدة، وزيادة التنسيق والتعاون لتعزيز التوسع الحضري المستدام.

تشارك وزارة الإسكان في الفعاليات لعرض برامجها ومبادراتها مثل «سكني» و«تقنيات البناء» و«البناء المستدام» و«وافي» و«شراكات»، وتجربتها في قطاع الإسكان وما شهدته من تحولات ونقلة نوعية على مستوى خِدْماتها الإلكترونية وآليات التحوُّل الرقمي المقدمة للمستفيدين.

وتأتي مشاركة وزارة الإسكان في المنتدى الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، انطلاقا من دورها في تعزيز أهمية المدن كمنصات استثمارية مفتوحة، وتطوير رأس المال البشري والاجتماعي لبناء المستقبل الحضري المستدام، ودعم الحلول الحضرية المبتكرة في مجال الإسكان والتنقل والتخطيط والحوكمة، إلى جانب تأثير الهجرة على المدن. وسيعقد المنتدى عدة جلسات حوارية رفيعة المستوى، لتناقش التوسع الحضري والثقافة والابتكار، ودفع التوسع الحضري المستدام من خلال الابتكار والثقافة، وكذلك التقارب الإبداعي لمدنٍ أفضل، والتكنولوجيات الحديثة والمدن، إضافة إلى التخطيط الحضري والحفاظ على التراث أو تجديده، والشراكات والمبادرات لدعم الثقافة والابتكار في المدن.