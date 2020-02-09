شكرا لقرائتكم خبر عن «مخاوف العرض» تنتشر في قطاع التكنولوجيا بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

«إذا تصاعد تأثير انتشار الفيروس في الصين أكثر من ذلك، فسوف تحتاج بعض الصناعات إلى الاستعداد لظهور حالات طوارئ أخرى».. ستيفاني كرينشان- محللة سلاسل توريد.

يؤكد المحللون الاقتصاديون حول العالم أن التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، مركز النقل وصناعة التكنولوجيا والسيارات حول العالم، سيكون واضحا بقوة في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تواجه أكبر شركات التكنولوجيا في العالم اضطرابات في سلاسل الإمداد الخاصة بها؛ بسبب الإغلاقات الطويلة الأمد للمصانع، ونقص العمالة بشكل حاد ومفاجئ في الصين، حيث بات تفشي فيروس كورونا المميت يهدد شبكة التصنيع الواسعة في البلاد بشكل لا ريب فيه.

وتعتمد شركات الإلكترونيات والاتصالات وأشباه الموصلات جميعها على المصانع في الصين، التي تحظى بالكفاءة المطلوبة، بفضل سنوات من خدمة عمالقة التكنولوجيا الغربية.

وتعد ووهان، على وجه التحديد، مركز اندلاع المرض، الذي بسببه قامت السلطات الصينية بفرض الحظر الكامل على المدينة، التي تعد في الوقت نفسه موطنا للعديد من موردي مكونات التكنولوجيا الفائقة، ومركزا رئيسا للنقل من الصين إلى العالم.

ومع انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق التصنيع بالقرب من شنغهاي، وحزام التكنولوجيا الجنوبي في مقاطعة قوانغدونغ، بات هناك شكوك كبيرة حول ما إذا كانت المصانع ستتأثر.

وأمرت حكومة شنغهاي بإغلاق الشركات في المناطق المحذورة؛ خوفا من تفشي المرض بسرعة، كما سيتم إغلاق الشركات في ووهان بالتحديد لفترة أطول، إضافة إلى أن العديد من المدن القريبة تم إغلاقها هي الأخرى، وتم إيقاف خطوط السكك الحديدية والجوية.

أيضا، بات من غير الممكن السفر لمسافات طويلة للعديد من العمال المهاجرين، الذين يسعون للعودة إلى المدن بعد زيارة مقاطعاتهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، الذي يعد من أهم الأعياد الصينية.

وقال ميتسواكي نيشياما Mitsuaki Nishiyama، المدير المالي لشركة هيتاشي المحدودة، وهي شركة يابانية متخصصة في صناعة الإلكترونيات والمصاعد وغيرها من المنتجات، التي تملك العديد من المصانع في جميع أنحاء الصين: «يبدو أن مخاوف تأثير انتشار الفيروس على سلسلة التوريد أمر لا مفر منه».

وأضاف: «من المحتمل أن تصبح العدوى أكثر انتشارا، مما قد يؤثر بصورة أكبر على سلسلة الإمداد حول العالم»، مضيفا إنه من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان استئناف الإنتاج في وقت قريب أم لا.

على الجانب الآخر، تعتمد شركات الإلكترونيات العملاقة الأخرى، بما في ذلك شركة آبل الأمريكية Apple Inc.، وشركة فوكسكون تكنولوجي جروب Foxconn Technology Group المصنعة للأدوات التكنولوجية، على المصانع الصينية بصورة رئيسة، وبالتالي يمكن أن تنتشر أي اضطرابات في صناعة التكنولوجيا العالمية في حالة تأثر تلك المصانع.

وفي الإطار نفسه، تستعد الشركات الأخرى التي تملك عددا من المصانع الكبيرة في الصين، مثل شركات صناعة السيارات العالمية، لمشاكل العرض والإمداد الناتجة عن مخاوف انتشار الفيروس.

ورغم كل ذلك، لا تزال الآثار الكاملة لانتشار الفيروس على قطاع التكنولوجيا غير معروفة بعد، حيث كان من المتوقع إغلاق العديد من المصانع على أي حال في تلك الفترة؛ بسبب إجازة العام القمري الصيني الجديد، الذي مددت الحكومة الصينية رسميا عطلته في المصانع لمدة 10 أيام أو أكثر، وبالتالي كان هناك عدد من الشركات المستعدة لفترة الإجازة، ولكن الأزمات ستبدأ بعد انتهاء تلك الفترة.

وقال محللون إن التأثير سيعتمد إلى حد كبير على كيفية تطور انتشار الفيروس في الصين وحول العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن الأمور التي قد تساعد قليلا في تلك الأزمة، هو قيام العديد من الشركات بتبني مرونة إضافية في سلاسل التوريد الخاصة بها، وذلك في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي هذا الصدد، تقول ستيفاني كريشنان Stephanie Krishnan، التي تعمل كمحللة في سلسلة التوريد بشركة إنترناشيونال داتا العالمية International Data Corp.: «إذا تصاعد تأثير انتشار الفيروس في الصين أكثر من ذلك، فسوف تحتاج بعض الصناعات إلى الاستعداد لظهور حالات طوارئ أخرى».

على صعيد آخر، قضى العديد من عمال المصانع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في السفر، بما في ذلك إلى انتقالهم إلى مقاطعة هوبى. وكان ذلك بصفة رئيسة بسبب الإغلاق في ووهان وتعطل المواصلات في أماكن أخرى حول الصين، من غير الواضح ما إذا كان بإمكان هؤلاء العمال العودة في الوقت المحدد إلى مصانعهم وشركاتهم أم لا.

ووفقا لما ذكره مسؤول تنفيذي في أحد سلاسل التوريد. فبمجرد عودة هؤلاء العمال إلى وظائفهم الأصلية، قد تفرض الشركات والمصانع الحجر الصحي عليهم قبل حتى إن يتمكنوا من العودة إلى العمل.

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على الجانب الآخر، يقوم موردو شركة آبل، التي تعتمد بصفة رئيسة على قطاع التصنيع في الصين، بجمع المعلومات والتعامل مع الشكوك حول العمال والإنتاج والمشاكل الأخرى الناتجة عن انتشار الفيروس.

ومن المقرر، أن تطلق آبل آخر طراز من تليفونها المحمول آي فون iPhone في شهر مارس المقبل، حيث أخبر الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك Tim Cook المستثمرين هذا مؤخرا، أنه يعمل على وضع خطط احتياطية للتعويض عن أي إنتاج مفقود.

وفي نفس الإطار، تواجه شركة فوكسكون الموقف ذاته، وهي أكبر شركة مصنعة للعقود في العالم، حيث تتعاقد مع شركة للمكونات أو المنتجات لتنفيذ أعمالها، وهو شكل من أشكال الاستعانة بمصادر خارجية.

وقالت فوكسكون: «لدينا تدابير قائمة لضمان استمرارنا في الوفاء بجميع التزامات التصنيع العالمية». وأضافت، إن المنشآت في الصين لا تزال على جدول العطلات.

وعلى الجانب الصيني، وفي شركة هواوي تكنولوجيز Huawei Technologies Co.، يوجد نقص في بعض المواد، وسط تعطل الموردين في مقاطعة هوبى، على حد تأكيد المتحدث الرسمي باسم الشركة.

وقال المتحدث الرسمي: «ستتخذ هواوي إجراءات احتياطية أو ستقوم بعملية سحب؛ لتقليل تأثير توقف العمل على الإمداد بالمناطق الخالية من الأوبئة».

وفي الفترة الأخيرة، ألغت الشركة مؤتمرا للمطورين في مدينة شنتشن كان قد تم تحديده في يومي 10 و11 فبراير، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

ليس هذا وحسب، تعد ووهان موطنا لكثير من الشركات المصنعة للمكونات البصرية، وهي أجزاء حاسمة لا غنى عنها لشبكات الاتصالات السلكية واللا سلكية. وتعرف المنطقة التي يوجد بها العديد من هذه الشركات المتخصصة باسم أوبتكس فالي Optics Valley.

وتشمل أوبتكس فالي الشركة العملاقة للألياف الضوئية والكابلات الليزرية Yangzte Optical Fibre، إلى جانب شركة أكيلينك تكنولوجيز Accelink Technologies Co.، وشركة فايبر هوم تلي كوميونيكشن FiberHome Telecommunication Technologies Co.، ورفض المسؤولون في كل هذه الشركات الرد على طلبات التعليق.

ويمكننا القول، إن المكونات التي تنتجها هذه المجموعة من الشركات المتخصصة مهمة للغاية، لدرجة أن انقطاع الإمداد يمكن أن يؤدي إلى تأخير في إطلاق شبكات الجيل الخامس للاتصالات السلكية واللا سلكية فايف جي 5 G القادمة في الصين، وفقا للمحللين في مؤسسة جيفريز.

وفي قطاع حيوي آخر، تنتشر تأثيرات تفشي الفيروس أيضا على صناعة السيارات، حيث مد العديد من صانعي السيارات عمليات إغلاق مصانعهم في الصين وبصفة خاصة في ووهان.

ووهان أيضا موطن لشركة دونغ فينغ موتورDongfeng Motor Corp.، وهي واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات الصينية المملوكة للدولة، ولتلك الشركة العديد من المشاريع المشتركة مع شركات صناعة السيارات الأجنبية، ولديها العديد من المصانع في المنطقة.

وعلى الصعيد نفسه، قالت شركة هوندا موتور إن مصانعها الثلاثة المشتركة مع شركة دونغ فنغ تأمل في إعادة فتحها قريبا، وذلك اتباعا لتعليمات مدينة ووهان، التي طالبت بالحفاظ على المصانع مغلقة.

ختاما.. قالت شركة إف تك F-Tech Inc.، التي تصنع دواسات الفرامل لموديلات هوندا بمصنعها في ووهان، هي الأخرى إنها تتطلع إلى إعادة فتحها قريبا، اعتمادا على أوامر سلطات المدينة، ولكن قد لا يتم ذلك حيث قالت شركة Nissan Motor، التي تدير خمسة مصانع لسيارات الركاب في الصين مؤخرا، إنها قد تعيد فتح المنشآت الصناعية الخاصة بها في الخامس من فبراير، ولكنها عادت وتراجعت عن وعدها، مؤكدة أنه لا يوجد موعد محدد لإعادة تشغيل المصانع في الصين حتى الآن.

شارك في هذا المقال كل من: يوكو كوبوتا وميجي فوجيكاوا وتشيكو تسونوكا.

5G شبكة الجيل الخامس يمكن أن يتأخر إطلاقها في الصين بسبب مد فترات إغلاق الشركات والمصانع.