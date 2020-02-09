الابتكار في ظل الثورة الصناعية الرابعة

نعيش حالياً في عصر الثورة الصناعية الرابعة ويشهد العالم من حولنا تحولات كبيرة في جميع المجالات. حيث يسير التحول في نماذج الأعمال نتيجة الأفكار الجديدة المبتكرة بوتيرة سريعة، وأصبح على الشركات الاستثمار في الابتكار التكنولوجي حتى تتمكن من البقاء.

وبالنظر إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع، نجد أن بيئة الأعمال قد تغيرت بشكل هائل خلال العقد الماضي، حيث أصبحت الشركات تلجأ إلى الأتمتة والحلول التقنية لتبسيط العمليات وتقليل التكاليف، كما تسعى أيضاً لتبنّي التقنيات الرقمية لتقديم خدمات أفضل للعملاء.

فعلى سبيل المثال، تتيح تقنية «البلوك تشين» لشركات الخدمات اللوجستية إمكانية التحقق من عمليات النقل المعقدة ومراقبتها، كما تمكِّن الشركات من الحد من الأخطاء البشرية وتحسين عمليات التخزين والتوصيل وتعزيز الالتزام بالمواعيد، مما يقلل من المعاملات اليدوية المطلوبة. علاوة على ذلك، يمكن أن تعزز التقنيات من سرعة الشحن وفعاليته، وذلك من خلال تحسين توافر البيانات وإدارة الطلب.

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أظهر استبيان أجرته شركة «بوسطن كونلستنج جروب» مؤخراً أن 88% من المتخصصين في مجال النقل والخدمات اللوجستية يرون أن تقنية البلوك تشين ستُحدث تحولاً كبيراً في القطاع. ونحن نتوقع أن تحذو شركات أخرى نفس الحذو وتبدأ في استخدام تلك التقنية في عملياتها. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لتقنية البلوك تشين إلى أكثر من 23 مليار دولار بحلول عام 2023.

يرغب العملاء بصورة متزايدة في الحصول على البضائع والخدمات بصورة أسرع وبتكاليف توصيل أقل، وبالتالي، يتعين على شركات الخدمات اللوجستية البحث عن عمليات أكثر فعالية ومرونة. وتعتبر حلول السفر إلى الفضاء والهايبرلوب مجرد أمثلة على الابتكارات الجذرية التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع وتيرة التحول لدى شركات الخدمات اللوجستية التقليدية.

تمثل التحليلات ومعالجة البيانات جانباً آخر من جوانب الابتكارات التكنولوجية. وقد تم تقييم حجم سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بما يقرب من 502.9 مليون دولار في عام 2017 ومن المتوقع أن ينمو بأكثر من 45% حتى عام 2025.

تركز العديد من أحدث الابتكارات التكنولوجية في القطاع في الوقت الراهن على التخزين والتوزيع الآمن للمنتجات الخطرة. ويمثل الوقود أحد الموارد الرئيسية المستخدمة في العمليات التشغيلية لدى شركات الخدمات اللوجستية، الأمر الذي يتطلب من القطاع دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 التي وضعتها الأمم المتحدة والبحث عن حلول تقنية للحد من استهلاك الوقود.

ومن المُلهم حقاً أن الشركات العالمية التقنية والابتكارية يمكنها إيجاد حلول للعديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العالم في وقتنا هذا. ومن الملاحظ أن الإنجازات الرقمية الناتجة عن متطلبات الأعمال، بداية من تلك المتعلقة بالتغير المناخي حتى التنمية المجتمعية، يتعدى نطاق تأثيرها مجرد العمليات الأساسية. ويجب النظر إلى الاستثمار في التقنيات على أنه استثمار طويل الأجل في المجتمعات يعود بفائدة رقمية تتضاعف مع مرور الوقت.

تشهد البنية التحتية في جميع القطاعات تحولات كبيرة كل يوم بفضل التقنيات الجديدة المستخدمة في جميع مراحل سلسلة التوريد. ويعتبر مستقبل التقنيات في قطاع الخدمات اللوجستية من الأمور المشوقة، ونحن نتطلع إلى ما سيحققه القطاع في عام 2020 وما بعده.

* المؤسّس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار