يوم تاريخي يضيف 6 مليارات دولار إلى قيمة «أوبر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سهم شركة «أوبر» يوم الجمعة أفضل أداء له على أساس يومي منذ طرحه للاكتتاب العام والإدراج في مايو /‏‏أيار الماضي، حيث قفز عن الإغلاق بنسبة 9.5% أضافت مكاسب لقيمته السوقية ب 6 مليارات دولار أوصلت قيمة الشركة إلى 69.3 مليار دولار، فيما تجاوزت خلال التداولات أعلى قيمة سوقية بلغتها في أول يوم تداول عند 69.7 مليار دولار قبل أن تتراجع قليلاً عند الإغلاق.

وجاءت المكاسب على خلفية إعلان نتائج الشركة للفصل الرابع من عام 2019 حيث كشف رئيسها التنفيذي دارا خسروشاهي، عن إمكانية رفع معدل العائد على السهم خلال الربع الأخير من 2020 بسرعة أكبر مما كان مستهدفاً، وفرصة تحقيق الربحية على مدار كامل عام 2021. وقد تسبب الإعلان في رفع سعر سهم «أوبر» حوالي 10%.

وكشفت الشركة عن تسارع في نمو العائدات على أساس سنوي لتصل إلى 37% في الربع الأخير مقارنة مع 30% للربع الثالث من عام 2019.