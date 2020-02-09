أبوظبي تشارك في معرض نيويورك تايمز للسفر والسياحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



بعد عام مثمر لقطاع السياحة في أبوظبي، والذي شهد زيادة عدد زوارها من الولايات المتحدة بنسبة 5% مقارنة بالعام الذي سبقه، شاركت أبوظبي للمرة الثانية على التوالي في معرض نيويورك تايمز للسفر والسياحة الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، بصفتها أحد الرعاة للفعالية. وتأتي هذه المشاركة ضمن مبادرات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى تحفيز المزيد من السياح من الولايات المتحدة على زيارة أبوظبي واستكشاف التجارب الترفيهية والثقافية فيها خلال عام 2020.

قادت دائرة الثقافة والسياحة مشاركة الإمارة في المعرض بالشراكة مع الاتحاد للطيران. وتم عرض جدول أفضل الأنشطة والفعاليات التي تحتضنها إمارة أبوظبي عبر الموقع السياحي الرسمي VisitAbuDhabi. تضمن المعرض إقامة عدد من الندوات والحلقات النقاشية بحضور نخبة من الخبراء في مجال السياحة من مختلف دول العالم. وضمّت حلقة النقاش الخاصة بأبوظبي التي تولى إدارتها مايكل لونغو، كاتب السفر المعترف به من قبل صحيفة نيويورك تايمز، كلاً من سوماتي راماناثان، مديرة تسويق الوجهات في إكسبو 2020 دبي، وشينيز شلبي، مديرة الصناعة في جوجل، وأماندا ليونغ، مديرة تطوير الأعمال في الاتحاد للطيران، إلى جانب سعيد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي الولايات المتحدة على قائمة أهم الأسواق السياحية لأبوظبي وأسرعها نمواً من ناحية عدد الزوار القادمين منها، بينما تشكل منطقة نيويورك أكبر الأسواق الأمريكية وأكثرها تأثيراً، لذلك حرصنا على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز حضور وجهتنا في معرض نيويورك تايمز للسفر والسياحة».

وأضاف: «تعتبر أبوظبي وجهة حيوية تجمع بين الطابع العصري الحديث والاحتفاء بالتقاليد والتراث الصحراوي الأصيل، حيث تمتلك إمارة أبوظبي مجموعة واسعة من المعالم السياحية والتجارب المتميزة التي تتجدد باستمرار، بما في ذلك أكبر مدن الألعاب الترفيهية الداخلية في العالم ومتحف اللوفر أبوظبي والصروح والمواقع الثقافية والتاريخية إلى جانب الفعاليات والبرامج التي ننظمها على مدار العام. في حين يشهد العام الجاري استضافة معرض إكسبو 2020 دبي والذي يعتبر الحدث الأروع والأضخم في العالم، وستلعب العاصمة الإماراتية دوراً رئيسياً فيه».

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول السفر إلى الشرق الأوسط، أشار سعيد السعيد إلى أهمية تنويع المنتج السياحي والذي يشكل عامل جذب أساسياً للزوار الأمريكيين، قائلًا: «من خلال مواصلة الاستثمار في مختلف عوامل الجذب الترفيهية والثقافية، بما في ذلك جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية العائلية الرائدة، وجزيرة السعديات، والتي تضمّ أكبر تجمّع للمؤسسات الثقافية الرائدة في العالم، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، وجوجنهايم أبوظبي، سنتمكن من إيجاد فرص تجريبية يتردد صداها بعمق مع مختلف الجماهير، من المستكشفين الثقافيين إلى العائلات متعددة الأجيال».