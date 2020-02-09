شكرا لقرائتكم خبر عن أول أرباح فصلية لـ «دي إكس بي» قبل المستهدف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجحت شركة دي إكس بي انترتينمينتس في تحقيق أول أرباح فصلية في تاريخها، بواقع مليوني درهم في الربع الأخير من 2019، وذلك قبل الهدف المُعلن عنه مسبقاً والذي يتمثل في تحقيق نقطة التعادل النقدي في الأرباح خلال النصف الثاني من عام 2020.

وخفضت الشركة التي تدير محفظة متخصصة في قطاع المتنزهات الترفيهية والتجزئة والضيافة، وعلى رأسها متنزهات «دبي باركس»، الخسائر قبل الاقتطاعات (احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات المعدلة) في 2019 بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2018، بعد تنفيذ مجموعة من برامج تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.

بلغت إيرادات السنة 491 مليون درهم، بانخفاض 9٪ مقارنة بالسنة المالية 2018، وذلك بسبب انخفاض عدد الزيارات بنسبة 7٪ حيث وصلت إلى 2.6 مليون زيارة. في حين بلغت التكاليف التشغيلية 556 مليون درهم، بانخفاض 24٪ على أساس سنوي، على أن يتم تحقيق المزيد من الوفورات في السنة المالية 2020.

وبلغت الخسائر السنوية المعدلة قبل الاقتطاعات، 149 مليون درهم، بانخفاض 38٪ على أساس سنوي، فيما بلغت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات 106 ملايين درهم في عام 2019 مقارنة بمبلغ 210 ملايين درهم في السنة السابقة، وضمت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات للسنة المالية 2019 إيرادات متحققة لمرة واحدة بلغت 39 مليون درهم مرتبطة بتسوية مع المستأجرين في ريفرلاند دبي.

وبلغ صافي الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مبلغ 855 مليون درهم بما في ذلك الاستهلاك غير النقدي بقيمة 384 مليون درهم، ورسوم التمويل غير النقدي البالغة 107 ملايين درهم، ورسوم التمويل النقدية البالغة 278 مليون درهم.

المؤشرات التشغيلية

واستقطبت الوجهة حوالي 2.6 مليون زيارة خلال سنة 2019 وبلغ معدل إشغال فندق لابيتا 62% للسنة 2019. واحتفلت دبي باركس آند ريزورتس بموسم الشتاء عبر إقامة العديد من الفعاليات والعروض الترويجية الخاصة، مثل الاحتفال بعيد الديوالي واليوم الوطني لدولة الإمارات وإطلاق أكبر متاهة متنقلة. فيما تسير خطة تعزيز موشجيت دبي وبوليوود باركس دبي وفق الخطة المحددة لتنتهي بحلول النصف الثاني من سنة 2020، بما في ذلك تركيب ثلاث ألعاب ستحطم الأرقام القياسية العالمية. فيما تسير خطة الانتهاء من بناء 250 غرفة في فندق ليجولاند وفق المخطط لتنتهي بحلول النصف الأول من سنة 2020. وتم تعيين رامي مشيني نائباً لرئيس المبيعات والتسويق، ويتبع مباشرة للرئيس التنفيذي. فيما تم تطبيق استراتيجية تسعير جديدة ﻓﻲ أكتوبر 2019 لتشجيع الزيارات المتعددة للمتنزهات الترفيهية، وتحسين العائدات واستهداف أسواق جديدة من الزوار.

برنامج الكفاءة التشغيلية

وقال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي انترتينمينتس: «يسرني الإعلان عن الأداء القوي للشركة خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019، مع تنفيذ برنامج الكفاءة التشغيلية الذي ساعدنا على تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات المعدلة بقيمة مليوني درهم إماراتي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ويمثل الربع الأخير أول ربع تحقق الشركة فيه ربحية منذ تاريخ إنشائها، وهي نتيجة مشجعة إذ نواصل المضي قدماً بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتنا التي ترتكز على نمو الأعمال وتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية.

وأضاف: ومع ذلك، لا يزال نشاطنا موسمياً، ونتوقع تحقيق الربحية في الربعين الأول والأخير من سنة 2020، وهما أكثر فترتين نشاطاً لدينا، فيما ستستمر فترات الربع الثاني والثالث في تحقيق الخسائر ما يعد تحدياً لنا، نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف: حقق برنامج الكفاءة التشغيلية للشركة نتائج جيدة، إذ حققنا وفورات سنوية في التكاليف التشغيلية بلغت 172 مليون درهم في السنة المالية 2019، على أن يتم تحقيق المزيد من الوفورات في السنة المالية 2020. وينصب تركيزنا الآن على تحقيق الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات على أساس سنة كاملة وذلك من خلال زيادة الإيرادات، وتحديداً من خلال مبادرات زيادة استقطاب الزيارات من أسواقنا الدولية ومن خلال استراتيجية الفنادق.

توقعات جيدة

وقال الملا: «التوقعات لسنة 2020 جيدة مع خطة تعزيز متنزهاتنا والمضي قدماً في تطبيق استراتيجية الفنادق بشكل جيد، حيث ستتم إضافة اثني عشر لعبة جديدة في متنزهاتنا، بما في ذلك ثلاث ألعاب قياسية عالمية، قبل نهاية السنة 2020. وسيؤدي افتتاح فندق ليجولاند، الذي يضم 250 غرفة في السنة المالية 2020، إلى إكتمال العروض الفندقية في وجهتنا وزيادة الغرف الفندقية لتصل إلى أكثر من 1300 غرفة، ويعتبر توفير المزيد من الغرف الفندقية في الوجهة محركاً رئيسياً للنمو في الزيارات خاصة من السوق الدولية، ما سيسهل من بيع باقات تذاكر متنزهاتنا الترفيهية مع عروض الإقامة في الفنادق حيث سيؤثر ذلك بالأيجاب في زيادة مدة الإقامة و تشجيع الزيارات المتكررة.

واختتم بالقول:ما زلنا نركز على هدفنا المتمثل في زيادة الزيارات من السوق الدولية، حيث تم تعيين نائب جديد للرئيس للمبيعات والتسويق وبالتزامن مع تنفيذ الشركة خطة تعزيز المتنزهات الترفيهية وزيادة الغرف الفندقية في الوجهة ومع انطلاق إكسبو دبي 2020، أعتقد أننا سنكون في وضع جيد لتحقيق ذلك.

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الملخص المالي

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، أعلنت المجموعة عن إجمالي إيرادات بلغت 491 مليون درهم، بانخفاض 9٪ عن السنة المالية السابقة. ومع ذلك، وعلى أساس المثل للمثل واستثناء مبلغ 33.6 مليون درهم من الإيرادات المتحققة لمرة واحدة المرتبطة بتسوية إيجارية، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 15٪ مقارنة بالسنة المالية 2018.

من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة 491 مليون درهم، تم تحقيق إيرادات بلغت 310 ملايين درهم من خلال إيرادات المتنزهات الترفيهية، و84 مليون درهم من إيرادات الضيافة، و51 مليون درهم من إيرادات التجزئة و 46 مليون درهم إيرادات أخرى، بما في ذلك إيرادات الرعاية.

وانخفضت إيرادات المتنزهات الترفيهية لتصل إلى 91 مليون درهم في الربع الأخير من السنة 2019 بمقدار 11 مليون درهم أو 11٪ مقارنة بالربع الأخير من السنة 2018 بسبب انخفاض عدد الزيارات ومعدل الإنفاق لكل زيارة. وضمن الحدائق الترفيهية، تم تحصيل 66٪ من الإيرادات في الربع الأخير من السنة 2019 عن طريق مبيعات التذاكر وال 34٪ المتبقية من خلال الإنفاق داخل المتنزهات.

إيرادات لابيتا

كما انخفضت إيرادات فندق لابيتا بنسبة 13٪ إلى 25 مليون درهم في الربع الأخير من سنة 2019، مقارنة مع 29 مليون درهم في الربع الأخير من سنة 2018، فيما ارتفع معدل نسبة الإشغال ليصل إلى 68٪، بينما ظل متوسط السعر اليومي عند 597 درهماً إماراتياً في الربع الأخير من سنة 2019، أي أقل بنسبة 24٪ عن الربع الأخير من سنة 2018، تماشياً مع المؤشرات العامة في سوق الضيافة الفندقية.

وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل في سنة 2019، بما في ذلك تكاليف التسويق والبيع باستثناء الإهلاك والإطفاءات حوالي 556 مليون درهم إماراتي، مقارنة ب 728 مليون درهم إماراتي في سنة 2018، بتحقيق وفورات بنسبة 24٪ على أساس سنوي، ووفورات بنسبة 40٪ مقارنة بالسنة المالية 2017. ومن المتوقع أن يؤدي التأثير السنوي لبرنامج الكفاءة التشغيلية الذي تم تنفيذه خلال سنة 2019 إلى تحقيق مزيد من الوفورات في السنة المالية 2020.

افتتاح فندق ليجولاند دبي في النصف الأول

من المقرر استكمال أعمال تعزيز المتنزهات في موشنجيت دبي، وبوليوود باركس دبي بارك بحلول النصف الثاني من السنة 2020؛ حيث سيتم إدخال 12 لعبة جديدة، بما في ذلك ثلاثة ألعاب بأرقام قياسية عالمية؛ ومن المتوقع أن تستقطب أعمال تعزيز المتنزهات مزيداً من الزوار، وستساهم في تكرار عدد الزيارات، وزيادة مدة الإقامة في الوجهة، وتحسين معدل الإنفاق لكل زيارة.

كما تجري أعمال البناء في فندق ليجولاند دبي، الذي يضم 250 غرفة، وهو الفندق الأول من نوعه في المنطقة، حسب الخطة الموضوعة. ومن المقرر افتتاح الفندق في النصف الأول من السنة 2020؛ ما سيزيد من الغرف الفندقية المتوافرة في الوجهة إلى أكثر من 1300؛ حيث سيساهم توافر المزيد من الغرف الفندقية في الوجهة إلى أن يكون دافعاً رئيسياً لزيادة النمو في عدد الزيارات، لاسيما من السوق الدولية ما سيسهل من عمليات بيع التذاكر والترويج للعروض والباقات للمتنزهات الترفيهية للشركة المصحوبة بالإقامة في الفنادق، وبالتالي ستزيد مدة الإقامة.

برنامج الكفاءة التشغيلية يوفر التكاليف

انصب التركيز الرئيسي في سنة 2019 حول تنفيذ برنامج الكفاءة التشغيلية والفعالية التشغيلية؛ لتقليل التكاليف الثابتة للشركة، مع ضمان عدم تأثر تجربة ضيوفنا وزوارنا بذلك. تم تنفيذ هذا البرنامج بنجاح بحلول نهاية سنة 2019 ما أسهم في تحقيق توفير في التكاليف بقيمة 172 مليون درهم، أي ما يعادل 24٪ من إجمالي تكاليف التشغيل، على أن يتم تحقيق وفورات إضافية في سنة 2020.

خلال السنة، عززت الوجهة مكانتها كوجهة ترفيهية رائدة في المنطقة؛ حيث استقبلت نحو 2.6 مليون زيارة في سنة 2019. وما زالت تشهد نمواً في مزيج الزوار الدوليين، والذي يمثل الآن 43٪ من إجمالي الزيارات. وانخفض إجمالي الزيارات بنسبة 7٪ بسبب انخفاض عدد زيارات من السوق المحلية، ولا سيما من فئة العضويات السنوية، وهو المتوقع بالنسبة لنماذج الأعمال للمتنزهات الترفيهية في السنة الثانية من العمليات التشغيلية، التي استفادت بشكل كبير من الزيارات من السوق المحلية في السنة التشغيلية الأولى. وتظل الزيارات من السوق الدولية هي المحرك الأساسي، ولا سيما من أسواقنا الرئيسية المصدرة للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي والهند والصين وروسيا والمملكة المتحدة وأوروبا الغربية.

وتم تطبيق سياسة التسعير الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بهدف تشجيع الزيارات المتعددة للمتنزهات الترفيهية، وتحسين العوائد واستهداف قطاعات جديدة في السوق، وكانت ردود الأفعال الأولية مشجعة؛ حيث لوحظ أعداد أكبر من الزوار الذين يقع اختيارهم على الباقات المخصصة للمتنزهات الترفيهية المتعددة.