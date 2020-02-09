شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات الشارقة.. البناء على أسس تشريعية متينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان



كشف عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن ملامح الخطة الخمسية 2020 - 2024، والتي وضعت على مسار التنفيذ بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي توقعات العملاء وطموحات الحكومة الرشيدة، مشيراً إلى أن الدائرة تنوي استكمال خطتها نحو التحول الذكي لخدماتها التي تقدمها لعملائها للتسهيل عليهم في القيام بمهامهم ومعاملاتهم، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بشتى الطرق لمواصلة النهضة العمرانية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة، تحقيقا لرؤى قيادتنا الحكيمة الساعية لتحقيق الرخاء والازدهار لكافة المواطنين والمقيمين في الامارة.

تسعى دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بشكل دائم إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري الذي يعد إحدى أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أرقى مراحل التقدم والازدهار التي تنعم بظلالها الوارفة الآن، حيث نجح القطاع العقاري في إمارة الشارقة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في كسب ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب خلال السنوات الماضية، لوجود الأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، ومنظومة التشريعات التي ساهمت في خلق بيئة آمنة للاستثمار العقاري، تضمن حقوق المتعاملين، وتغطي فروع القطاع وأنشطته كافة في مختلف أرجاء الإمارة. وبناء على التغيرات التي يشهدها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، والتركيز على تطوير مؤسسات القطاع الحكومي والمحلي، وضعت دائرة التسجيل العقاري خطة خمسية امتدت من عام 2015 إلى عام 2019 ضمن تبنيها منهج الإدارة الاستراتيجية كمنهج إداري رئيسي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الدائرة، حيث تم تحقيق كل أهداف الخطة الموضوعة.

واليوم، وبعد استعراض النتائج والإنجازات التي حققتها الدائرة خلال السنوات الماضية في خدمة القطاع العقاري في الإمارة، تعمل على وضع خطتها الخمسية التالية 2020 - 2024 على مسار التنفيذ لتحقيق المزيد من الإنجازات.

مكتب التخطيط

وتضمنت الخطة تأسيس مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي برئاسة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي عام 2017، وذلك بناء على الهيكل التنظيمي الجديد الذي اعتمدته الدائرة في نفس العام. ويختص المكتب بمجموعة من المهام التي تساعد في تطوير خدمات الدائرة، وذلك من خلال تحديد رؤية ومسارات الدائرة الإستراتيجية، وتوحيد وتوجيه جهودها بمختلف مستوياتها الإدارية نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وضمان تحقيق الريادة، والتحسين المستمر للأداء من خلال نشر ثقافة التميز المؤسسي، والابداع والابتكار الإداري.

اللامركزية في الخدمات

قال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن الدائرة حريصة على التوسع في تقديمالخدمات العقارية المتميزة كافة للمواطنين والمستثمرين في جميع أنحاء الإمارة، وتحقيقاً لمبدأ اللامركزية في الإدارة، واستجابة لتطور حجم العمل في نشاط التسجيل العقاري، افتتحت الدائرة عدداً من الفروع لها في خورفكان وكلباء، وكذلك في المنطقة الوسطى، استجابة منها لتطور حجم العمل في نشاط التسجيل العقاري في هذه المناطق الحيوية، وتسهيلاً لعمل المطورين العقاريين في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأضاف الشامسي أن فروع الدائرة تقدم خدمات التسجيل العقاري كافة بما فيها التصرفات العقارية كالبيع والتنازل والرهن، وكذلك شهادة الإفادة عن الأملاك، وتمليك العقارات لجميع المواطنين والعملاء والمطورين العقاريين في المدن القائمة في هذه المناطق دون الحاجة لتكبد عناء الوصول إلى المبنى الرئيسي للدائرة في مدينة الشارقة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الهادفة للوصول إلى جميع شرائح المجتمع في مختلف مناطق الإمارة.

البيئة التشريعية

وأكد مدير عام الدائرة أن الخطة الخمسية واكبت تطوراً ملحوظاً في البيئة القانونية المنظمة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة التي شهدت تطورات ملحوظة على تشريعاتها لمواكبة احتياجات السوق، ما انعكس إيجاباً في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في القطاع، مثل السماح للعرب بالتملك وحق الانتفاع للأجانب في المشاريع العقارية التي توافق عليها الحكومة ما ساهم في فتح الباب واسعاً أمام مستثمرين جدد ساهموا في نمو السوق بشكل كبير. مضيفاً أن استراتيجية الدائرة ركزت على المتعاملين والخدمات المقدمة لهم لتطوير السوق العقاري وحماية حقوق الملاك، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير عناصر المنظومة العقارية من مستثمرين ومطورين ووسطاء عقاريين.

وأفاد الشامسي بأن الدائرة نظمت عدداً من الفعاليات العقارية، وشاركت في العديد من المعارض والأسواق العقارية في داخل الإمارة وخارجها، وأسهمت هذه الجهود المبذولة في تطوير القطاع العقاري، ونضج السوق، ويمكن قياس ذلك من خلال النهضة العقارية في الإمارة وزيادة أعداد وأعمال المطورين العقاريين، وتطور مساهمات الوسطاء، وأثمر هذا التطور والنضج عن زيادة رضا المتعاملين وسعادتهم.

خدمات ذكية

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ونوه عبد العزيز الشامسي إلى أن دائرة التسجيل العقاري أطلقت عدداً من الخدمات الرقمية الذكية تهدف إلى خدمة المستثمرين والمطورين العقاريين في الإمارة الباسمة، وتسهيل العمل عليهم، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الذكية، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع «بوابة المطورين» الذي تم إشهاره خلال فعاليات معرض جيتكس والذي أقيم في مدينة دبي عام 2019، وتضمن المشروع إنشاء تطبيق وموقع إلكتروني ذكي يمثل بوابة خاصة للمستثمرين والمطورين العقاريين، تقدم من خلاله جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المشاريع العقارية ومتابعتها، وتصديق عقود البيع المبدئية، وخدمة تصاريح الإعلانات العقارية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة لعملائها ما يسهم في توفير الوقت والجهد والمال على المستثمرين.

كما قامت الدائرة بالاستفادة من البيئة التقنية المتطورة في الدولة عن طريق استحداث أنظمة وبرامج إلكترونية ذكية، وأتمتة عدد كبير من العمليات والإجراءات، وتوفير قنوات تقديم خدمة إلكترونية ذكية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، حيث تم إدراج مشاريع ربط إلكتروني نتج عنها تطوير العمليات والخدمات المشتركة مع مختلف الجهات التي تتعامل معها الدائرة، ما أدى إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين والمطورين العقاريين العاملين في الإمارة وتحقيق رضاهم.

الكفاءات الوطنية

ذكر الشامسي أن الدائرة تؤمن بدور رأس المال البشري في تحقيق خططها الاستراتيجية، ودعم الكفاءات الوطنية وتطويرها ضمن رؤيتها التي تولي أهمية قصوى للموارد البشرية ممثلة في الموظفين العاملين فيها باعتبارهم الحلقة الأقوى، والمحرك الأساس لإنجاح العمل المؤسسي، والذي يؤثر بدوره على منظومة العمل الحكومي بأكملها، وهو الأمر الذي يتطلب التركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة تستطيع استثمار التعلم، وتحويل الابتكار إلى إبداع في خدمة الوطن والمواطن، وفي هذا السياق قامت الدائرة باستقطاب أفضل الكفاءات المحلية وتدريبها من الكوادر الموجودة سلفاً، ما ساهم في تلبية الاحتياجات الفعلية التي تحتاجها الدائرة في عملها اليومي لخدمة السوق العقاري في الإمارة الباسمة، وتطويره وفق أحدث النظم والممارسات العالمية مع العمل المستمر على تمكين الموظفين، وتوفير الحوافز والجوائز التنافسية لهم لتحسين جودة وحجم الأداء، وزيادة الرضا والولاء الوظيفي.

وقال مدير عام الدائرة «إنه بعد استعراض النتائج والإنجازات التي حققتها الدائرة خلال السنوات الماضية في خدمة القطاع العقاري في الإمارة، تؤمن الدائرة بأهمية استكمال المسيرة، وتعمل لوضع خطتها الخمسية التالية 2020-2024 على مسار التنفيذ لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي توقعات عملائنا وطموحات حكومتنا الرشيدة».

شهادات عالمية

الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مكتب التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة قال: «إن الدائرة تسير بخطوات واضحة وثابتة في طريق التميز والريادة بما يتماشى مع رؤية الدولة عامة، وإمارة الشارقة خاصة في تبوؤ مواقع متقدمة، وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين من المواطنين والمقيمين، ومجتمع الأعمال المحلي، وإيجاد المبادرات التي تعزز من مكانة الإمارة اقتصادياً واستثمارياً، وفي هذا الإطار حصلت الدائرة على عدد من شهادات الآيزو العالمية، وذلك ضمن سعيها الدائم للرقي بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية لتحقيق المناخ الاستثماري الأفضل في الإمارة». وذكر «أن الدائرة حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة 2008:9001، كما قامت الدائرة بتحديث النظام إلى الاصدار الأخير من المعيار آيزو 2015:9001 وذلك لضمان استمرارية اعتماد الدائرة، وأيضا كجزء من عملية التحسين المستمر للعمليات والإجراءات في الدائرة.

وبالإضافة إلى شهادة الآيزو 9001 قامت الدائرة بتطبيق مجموعة من المعايير العالمية، وتشمل نظام إدارة أمن المعلومات آيزو 2013:27001، وحصلت الدائرة على الاعتماد عام 2018، كما تم أيضا تطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية آيزو 2018:45001، والمقرر الحصول على اعتماده عام 2020 الجاري.



تنمية ثقافة الابتكار



نوه الشيخ أحمد بن صقر القاسمي أن الدائرة حريصة على تنمية ثقافة الابتكار بين كافة الموظفين، وترسيخ مفهومه في جميع الأنشطة التي تقوم بها، أطلقت الدائرة جائزة الابتكار عام 2017 حيث تركز الجائزة على الابتكار في قطاع الخدمات الحكومية، وسبل تطوير آليات عمل مبتكرة تخدم الموظفين والعملاء، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالابتكار بين الموظفين، والاحتفاء بالأفكار الرائدة، وتكريم جهود المبتكرين من فريق العمل.

وقد عملت اللجنة الخاصة بالجائزة على تقديم العديد من الدورات والورش التدريبية لموظفي الدائرة لتنمية مهاراتهم في مجال الابتكار، بالإضافة إلى العمل بشكل دائم على تطوير الجائزة، والاستفادة من الخبرات المحلية في الإمارة والدولة، وفي هذا السياق تواصلت الدائرة مع لجنة جائزة الشارقة للابتكار حيث تم الاتفاق على ربط الجائزتين معاً، ما يسهم في تسهيل الاشتراك في الجائزتين على موظفي الدائرة، ورفع فرصهم للفوز بجائزة الشارقة للابتكار.



40 دورة تدريبية خلال 5 سنوات



أفاد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي: أن الدائرة قامت بالتعاون مع جامعة الشارقة بتخريج 12 دفعة في (الدبلوم المهني العقاري) وتنظيم قرابة 40 دورة تدريبية بالتعاون مع معهد دبي العقاري خلال الخطة الخمسية السابقة للدائرة، بما يتناسب مع احتياجات السوق، وذلك بغرض نشر أفضل الممارسات في الاستثمارات والتداولات العقارية في الإمارة، ويضم برنامج «الدبلوم المهني العقاري»، الذي ترعاه الدائرة، وأشرف على إعداده وتنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، 9 محاور تدريبية بواقع 135 ساعة تدريبية لكل برنامج.

ويهدف البرنامج إلى توفير قاعدة معرفية شاملة للمشاركين، تتأسس على قواعد علمية تربط بين الإطار النظري والتطبيق العملي، وإكساب ورفع كفاءة وفعالية المشاركين بالمهارات المتعددة في المجالات المتنوعة المتعلقة بسوق العقارات، بحيث تمكنهم من تأدية وظائفهم وأعمالهم الحالية والمستقبلية في القطاع على أكمل وجه، بالإضافة إلى العمل على تأهيل الكوادر العاملة في السوق العقاري، ومساعدتهم على تقديم خدمات متطورة للمتعاملين في هذا القطاع.