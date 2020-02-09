«غرفة عجمان» تنظم حلقة تنويع النشاط الاقتصادي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «تنويع النشاط الاقتصادي وأثره في النمو»، ترأس الحلقة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان بحضور سالم السويدي المدير العام وموظفي الغرفة.

وأثنى عبدالله المويجعي على أهمية الحلقات النقاشية التي تستعرض مواضيع ذات علاقة بطبيعة العمل لتزيد من معارف الموظفين وتثقل تجاربهم للخروج بتوصيات ومقترحات تصب في جودة بيئة العمل من جانب وتطوير فاعلية الخدمات الموجهة للأعضاء من الشركات والمصانع من جانب آخر.

وفي بداية الحلقة رفع رئيس مجلس الإدارة، التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة اكتشاف مكمن جبل علي للغاز بين دبي وأبوظبي والذي تصل احتياطاته إلى 80 تريليون قدم مكعبة، الأمر الذي يعزز التنوع في الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتناولت الحلقة تعريف التنويع الاقتصادي على أنه عملية تهدف إلى تنويع هيكل الإنتاج وخلق قطاعات جديدة موَلِدة للدخل وتوزيع الاستثمار على قطاعات مختلفة من الاقتصاد.