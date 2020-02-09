شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تتجاهل «كورونا» في أسبوع سخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

مكن ارتفاع حدة التذبذبات في أسواق الأسهم العالمية المؤشرات من تحقيق مكاسب قياسية عوضت خسائر الأسبوع قبل الماضي وأعادت الثقة المفقودة بسبب مخاوف انتشار كورونا الجديد.

واستمدت قوى السوق معنويات جديدة من نتائج الشركات في أسبوع أطلق عليه بعض المحللين اسم «أسبوع تسلا» التي قاد سهمها بتحليقه الاستثنائي الأسهم صعوداً بنسبة 3% و4%، ضاربة عرض الحائط بتبعات انتشار الفيروس وما قد تسفر عنه من تلكؤ في أداء بعض قطاعات الاقتصاد. وقد حلقت المؤشرات الرئيسية بفعل تلك الموجة من التفاؤل التي عززتها بيانات اقتصادية مشجعة كان أبرزها وآخرها يوم الجمعة تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير/‏‏كانون الثاني الذي كشف عن 225 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي، مقارنة مع 158 ألف وظيفة أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاعات طومسون رويترز.

وجاء التقرير بنهاية أسبوع كشف عن زيادة مرضية في أرباح الشركات التي كشفت عن نتائج أعمالها للربع الأخير من عام 2019 حيث كشفت نسبة 70% منها عن أرباح فوق التوقعات وسط آمال بأن يبلغ متوسط الزيادة في أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» 2.5% طبقا لبيانات «ريفينيتف».

وما زاد من حماسة المستثمرين للأصول عالية المخاطر منذ بداية الأسبوع إعلان الصين عن ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي في محاولة لدرء مخاطر التباطؤ الناتج عن مخاوف كورونا، وخفض التعرفة التي تفرضها بكين على الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة النصف، الأمر الذي عزز ثقة قوى السوق بزوال غيوم النزاع التجاري.

وأدارت قوى السوق ظهرها لمخاوف أضرار الفيروس بعد الإعلان عن ابتكار علاج جديد له وإعلان منظمة الصحة العالمية عن الحد من تسارع انتشاره وأنه لا يشكل وباء بالمعنى الطبي.

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إلا أن التراجع الذي أصاب الأسهم يوم الجمعة رغم تقرير الوظائف القوي، يوحي بأن مخاوف تذبذب الأسهم ستبقى ماثلة في الأذهان بغض النظر عن صعود الأسهم أو هبوطها وهو ما عكسه مسار سهم تسلا الأسبوع الماضي الذي حلق حتى حدود 968 دولاراً يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع حتى 750 دولاراً يوم الجمعة.

وانتهى الأسبوع بمكاسب استثنائية سجلتها مؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم يتقدمها مؤشر داكس الألماني الذي ارتفع بنسبة 4.1% وأغلق على 13513.81 نقطة، وشاركه في الرقم 4 مؤشر ناسداك الذي بلغت مكاسبه 4.04% أيضا وأغلق على 9520.51 نقطة، ومؤشر هانج سينج في هونج كونج، الذي ارتفع بنسبة 4.09% وأغلق على 27404.98 نقطة.

أما فئة الثلاثة في المئة فشملت مؤشر «إس أند بي 500» الذي ارتفع بنسبة 3.17% ومؤشر داو جونز الذي ارتفع بنسبة 3% وأنهى تداولات الجمعة فوق 29 ألف نقطة.وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.86% مستفيداً من بيانات اقتصادية إيجابية ومن تراجع حدة المخاوف من انتشار الفيروس في آسيا، ورافقه في الفئة مؤشر فاينانشال تايمز في لندن الذي ارتفع بنسبة 2.48% وأغلق على 7466.70 نقطة.

وبعد استقرار نسبي لمعدلات العائد على سندات الخزانة، هبطت يوم الجمعة في ظل موجة التراجع التي أصابت الأسهم. وقد تراجع معدل العائد على سندات الخزانة فئة السنوات العشر إلى 1.58% .

واستفاد الذهب من حالة عدم اليقين التي تنتاب الأسهم ليعزز مكاسبه المستمرة منذ الإعلان عن الفيروس وانتشار المخاوف التي عززت دور الذهب كملاذ آمن. وتمكنت الأونصة من حصد 1% يوم الجمعة لكن ذلك لم يعوض خسائرها الأسبوعية حيث أنهت الأسبوع على تراجع بنسبة 1.3% واستقر سعرها في تداولات الجمعة عند 1572.6 دولار.