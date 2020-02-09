شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا»..وفخ «الدخل المتوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على المدى القصير، يزيل تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي الحافز لوجود آليات قياس فاعلة للتأثير السلبي للتجارة العالمية التي لا تزال بطيئة وغير مستقرة على الرغم من اتفاقية «المرحلة الأولى» مع الولايات المتحدة

عند تقييم المخاطر المعقدة التي يشكلها تفشي فيروس كورونا على الصين والاقتصاد العالمي والأسواق، انصب التركيز الرئيسي على فاعلية إجراءات احتواء انتشاره وعلاج المصابين ومنع تكراره. لكن البعد الثاني على المدى الطويل، والذي لم يجذب الكثير من الاهتمام حتى الآن، يتعلق بالمخاطر التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية المثيرة للإعجاب في الصين.

وإذا ما قورنت جهود الحكومة الصينية هذه المرة مع حالات تفشي الأمراض في وقت سابق، بما في ذلك أزمة «سارس» قبل 17 عاماً، نجد أنها تحركت بسرعة وبقوة للحد من انتشار العدوى ومواجهة تبعاتها. فقد خضعت المناطق الموبوءة لعمليات إغلاق تهدف إلى وقف انتشار الفيروس، وتزامنت مع جهد إعلامي ضخم. وكان هناك تبادل للمعلومات مع الدول الأخرى أكبر من المعتاد، على الأقل وفقاً لمعايير الصين.

رغم كل هذا، لا تزال المخاوف قائمة. وقد سلط الرئيس شي جين بينغ الضوء عليها من خلال التعبير عن قلق الجمهور بشأن المخاطر التي تهدد الصحة العامة بسبب «الانتشار السريع» للمرض.

ولا يقتصر القلق على الصين وحدها، فقد تم الإبلاغ عن إصابات بالفيروس في أكثر من 10 بلدان حتى الآن، وجميعها تتخذ إجراءات متفاوتة الشدة. لكن الإجراء الأكثر وضوحاً حتى الآن جاء من هونغ كونغ، حيث أعلنت الحكومة «حالة طوارئ صحية»، شملت إلغاء السفر الرسمي إلى البر الصيني وإغلاق المدارس لفترة طويلة.

وما يحدث خلال الأيام والأسابيع القادمة سيكون غاية في الأهمية سواء للصين أو لدول العالم الأخرى. صحيح أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج المحتملة، ولكن على المدى القصير، هناك احتمالية منخفضة نسبياً لانتشار عالمي كارثي لمرض فتاك شديد العدوى. ومع ذلك، فإن محاصرة المخاطر الأهم على المدى الطويل ستكون صعبة بالنسبة لصناع القرار وللأسواق على حد سواء.

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فالفيروس ليس سوى صدمة أخرى غير متوقعة للنمو الصيني. وقياساً على تصاعد التوترات التجارية بين 2018 و2019 مع الولايات المتحدة، فإنه ليس من السهل مواجهة تبعاته بسهولة من خلال استخدام أدوات السياسة الاقتصادية المتاحة. وفي ظل رغبة الحكومة في تجنيب الاقتصاد أي تباطؤ محتمل، فإنها قد تلجأ إلى تدابير تحفيزية قصيرة الأجل غير مناسبة تؤدي إلى فوائد محدودة ومخاطر وأضرار جانبية وعواقب غير مقصودة. أضف إلى ذلك أن العديد من هذه الإجراءات لا يتفق مع توجهات الإصلاحات طويلة الأجل التي تحتاج إليها الصين وتعمل على متابعتها باستمرار.

ويضيف فيروس كورونا بعداً صعباً لقطاع الأعمال الصيني، وهو ما يتضح من إغلاق المدن والأنشطة الترفيهية والعديد من التجمعات الأمر الذي يحد من حركة السلع والخدمات والأفراد داخل الصين. علاوة على ذلك، فإنه يقوض الأنشطة الاقتصادية المحلية التي هي مفتاح رفاهية البلد من زاويتين رئيسيتين.

فعلى المدى القصير، يزيل تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي الحافز لوجود آليات قياس فاعلة للتأثير السلبي للتجارة العالمية التي لا تزال بطيئة وغير مستقرة على الرغم من اتفاقية «المرحلة الأولى» مع الولايات المتحدة. وهذا يعزز الحاجة إلى التحفيز الضروري في مواجهة قضية الإصلاح التي تواجه الحكومة. كما أنه يزيد من احتمال تعميق مخاطر عدم الاستجابة لدى الأسر الصينية، ما يزيد من حدة تقويض النشاط الاقتصادي ومن مخاطر جيوب عدم الاستقرار المالي المرتبطة بالفترات الماضية من المديونية المفرطة والرافعة المالية المبالغ فيها.

أما على المدى المتوسط، فسوف يؤدي تباطؤ القطاعات المحلية إلى ترنح عملية إعادة التوجيه المطلوبة نحو اقتصاد يتخلى عن محرك الطلب الخارجي والشركات المملوكة للدولة لصالح زيادة الطلب المحلي المستدام. هذا الخطر يتفاقم بشكل لافت في مرحلة تشهد فيها الصين تحولاً تاريخياً قد يسقطها في فخ «الدخل المتوسط» حيث يصبح اقتصاد بلد معلقاً وغير قادر على الانتقال نحو مرحلة أعلى تطوراً، وهي حالة طرأت على عدد من الأسواق الناشئة قبل الصين.

وما زال من السابق لأوانه تحديد معالم المرحلة التالية، سواء على المدى القريب أو البعيد. لكن ما هو واضح في هذه المرحلة هو أنه مع تراكم الرياح المعاكسة في الآونة الأخيرة في وجه عملية التنمية المثيرة للإعجاب التي استمرت عدة عقود في الصين، أصبحت البلاد أكثر عرضة لتقلبات الانتقال إلى اقتصاد «الدخل المتوسط».

* بلومبيرج