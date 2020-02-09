توسعة شاطئ صير بني ياس بـ 100 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت موانئ أبوظبي أمس عن إطلاق مشروع توسعة شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية لمضاعفة طاقته الاستيعابية من خلال بناء رصيف جديد للسفن السياحية باستثمار يصل إلى 100 مليون درهم.

سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاح الرصيف الجديد في الربع الأخير من العام الجاري، تزامناً مع انطلاق موسم الرحلات البحرية 2021 في الشاطئ الجنوبي الغربي لجزيرة صير بني ياس، الوجهة السياحية المميزة قبالة ساحل أبوظبي.

تتيح التوسعة الجديدة لشاطئ صير بني ياس السياحي استقبال سفينتين سياحيتين في آن واحد تقل ما يقارب 5,000 مسافر، كما تساهم في تسهيل وتسريع إجراءات استقبال ومغادرة المسافرين.

وأكدت نورا راشد الظاهري، مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي أن المشروع الجديد يعكس التزام موانئ أبوظبي بتعزيز عوامل الجذب السياحي في الإمارة من خلال ترقية محطات الرحلات السياحية وتعزيز الخدمات التي توفر للسياح تجربة مميزة. وقالت: «نحرص في محطة أبوظبي للسفن السياحية على تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد السياح واستقطابهم إلى أبوظبي التي تزخر بوجهات سياحية مميزة ومن ضمنها جزيرة صير بني ياس».وتم اختيار شركة «بام إنترناشيونال»، الذراع التشغيلية لمجموعة «رويال بام» الهولندية خارج أوروبا، لتصميم وتنفيذ الرصيف الجديد للسفن السياحية. وسوف تشمل الأعمال الإنشائية بناء منصة مفتوحة بمساحة يبلغ طولها 105 أمتار وعرضها 15 متراً، مُزودة بدعامات على امتداد 350 متراً ومساحة يبلغ عرضها 6 أمتار، بالإضافة إلى ثماني أذرع لربط السفن عند الرسو ومعدات مكافحة الحرائق والإضاءة العاملة بالطاقة الشمسية، فضلاً عن توفير مساحة لبناء 10 مصدّات للأمواج.

وأبدى إريك ڤان زوثم، رئيس مجلس إدارة شركة «بام إنترناشيونال»، سعادته بفوز الشركة بمشروع توسعة شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية في أول تعاون لها مع موانئ أبوظبي.