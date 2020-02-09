شكرا لقرائتكم خبر عن همس الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت ساعة الحقيقة، حيث يترقب المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية، إعلان أكثر من 100 شركة مدرجة نتائجها المالية لعام 2019، والتوزيعات المرتقبة، فيما الأنظار شاخصة نحو القياديات، وتحديداً ثلاثي «إعمار».

وتم الإعلان عن نتائج حوالي 22 شركة فقط لتتأجل أغلبية النتائج للأسبوع الأخير من الموعد المستحق منتصف الشهر الثاني؛ حيث إن 14 فبراير/‏شباط، هو آخر موعد سماح ضمن الفترة القانونية للإعلان عن النتائج السنوية الأولية غير المدققة، والذي يقع في يوم جمعة، ما يعني أننا أمام سيل من النتائج.

الأسواق لا تزال بانتظار محركات، والرهان على النتائج السنوية تضاءل بشدة، وانحسر في 5 جلسات فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر همس الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.