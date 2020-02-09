شكرا لقرائتكم خبر عن جدل أمريكي في مواجهة «هواوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدل أمريكي في مواجهة «هواوي» تاريخ النشر: 09/02/2020 استمع أحجم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن تأييد اقتراح من جانب وزير العدل الأمريكي ويليام بار بأن تدرس الولايات المتحدة السيطرة على «نوكيا» الفنلندية و«إريكسون» السويدية في مواجهة «هواوي» الصينية النشطة في تكنولوجيا الجيل الخامس. واقترح بنس نهجاً بديلاً، وقال: «نعتقد أن أفضل وسيلة للنجاح هي ما أعلنه أجيت باي خلال الأيام الماضية فقط»، مشيراً إلى مساعي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية لإتاحة المزيد من الطيف لاستخدام الاتصالات بتكنولوجيا الجيل الخامس.(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدل أمريكي في مواجهة «هواوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.