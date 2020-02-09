بـ 44.8 مليار نصف مبايعات عقارات دبي تتركز في 10 مناطق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بلغت قيمة العقارات التي تم بيعها في دبي خلال العام المنصرم 81 مليار درهم موزعة على 40 ألفاً و249 عقاراً. واستحوذت 10 مناطق على نصف المبيعات تقريباً بإجمالي 20884 ألف مبايعة بقيمة إجمالية 44.866 مليار درهم. وكانت منطقة مرسى دبي الأنشط مبيعاً واستحوذت على حوالي 10% من إجمالي قيمة الصفقات.

ورصد الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، المناطق العشر الأكثر بيعاً للعقارات في دبي استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة. وقال الزرعوني، إن سوق العقارات في دبي واصل خلال العام الماضي تقديم عروض جذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين على حد سواء، الأمر الذي أدى إلى استمرار الزخم على تلك المناطق الحيوية ذات الأسعار التنافسية والذي يمثل الاتجاه الصحيح لحركة السوق العقارية في ظل توافر بيئة مواتية لعقد صفقات مربحة.

وأوضح أنه من الملاحظ أن مناطق التملك الحر لا تزال تحظى بالمزيد من الإقبال على الاستثمار، خصوصاً من قبل المستثمرين غير المواطنين وذلك على مدار السنوات العشر الماضية، ومن بين تلك المناطق مرسى دبي، برج خليفة، الخيران الأولى، حدائق الشيخ محمد بن راشد، المركاض، الخليج التجاري، ونخلة جميرا.



«مرسى دبي» تتصدر



وأظهرت إحصاءات حديثة لدائرة الأراضي والأملاك أن منطقة مرسى دبي تصدرت مناطق الإمارة من حيث قيمة البيع خلال العام الماضي بعد بيع نحو 3366 عقاراً بقيمة 8.067 مليار درهم، وتعتبر تلك المنطقة من أكثر المناطق السكنية التي تلقى رواجاً من مواطني ومقيمي دبي وأصحاب الأعمال والرؤساء على حد سواء، بما توفر من نمط حياة عصري ووفرة لكل وسائل الراحة والهدوء بإطلالتها على مرسى دبي المنتشر فيه المطاعم والمقاهي الراقية، فهي تضم عددا كبيرا من الشقق الفاخرة المعروضة للإيجار في المارينا، بالإضافة إلى قربها من أبرز معالم الجذب السياحي البحرية والمناطق الحرة في دبي كمدينة دبي للإعلام والإنترنت وقرية المعرفة.

وأوضحت الإحصاءات أن منطقة برج خليفة (دبي وسط المدينة) جاءت في المرتبة الثانية من حيث قيمة المبيعات بـ 7.89 مليار موزعة على 2368 عقاراً، وتعتبر المنطقة أرقى، أكبر وأفضل كيلومتر مربع في العالم، حيث تتصف بالتكامل من حيث كافة أنماط الحياة العصرية والمرفهة، والتي تضج بكل ما هو مبهر واستثنائي، جامعة بين الحاضر المتألق والماضي العريق من خلال الشقق المعروضة للبيع في برج خليفة، أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم بارتفاع 828 متراً ويعتبر من أفضل الأماكن السياحية في دبي.

وبحسب الإحصاءات حلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد في المرتبة الثالثة بقيمة 4.92 مليار بعد بيع 2430 عقاراً، ثم منطقة وادي الصفا 5 في المرتبة الرابعة بقيمة 4.54 مليار بعد بيع 1993 عقاراً، تلتها في المرتبة الخامسة منطقة «الخيران الأولى» بعد بيع 2495 عقاراً بقيمة 4.41 مليار. وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة السادسة بقيمة 4.079 مليار بعد بيع 2999 عقاراً، ثم منطقة نخلة جميرا في المرتبة السابعة بقيمة 3.74 مليار موزعة على 914 عقاراً.

وتبوّأت منطقة المركـــاض المرتبة الثامنة بقيمة 2.68 مليار درهم مـــوزعة على 1711 عقاراً، تلتها فــي المرتبة التاسعة منطقــة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة 2.3 مــليار مـــوزعة على 1844 عقاراً. وفــــي المـــرتبة العاشرة جاءت منطقة جميرا الأولى فــــي المرتبة العاشرة بقيمة 2.24 مليار درهم موزعة على 764 عقاراً.

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5 أسباب رئيسية تدعم معدلات البيع



بين وليد الزرعوني، أن هناك 5 أسباب رئيسية دفعت هذه المناطق إلى تحقيق معدلات بيع جيدة، أولها: الموقع الاستراتيجي وقربها من مناطق دبي الحيوية ومناطق الأعمال، وثانيها: البنية التحتية المتكاملة لتلك المنطقة ثم العائد الاستثماري، ومعدلات الطلب المرتفع، وكذلك متوسطات الأسعار التي تناسب الكثير من المستثمرين مقارنة بمناطق أخرى.

وأوضح أن مناطق دبي الحديثة باتت من أهم وأكثر المناطق طلباً على العقارات.وأكد الزرعوني، أن المعطيات التي شهدها سوق العقارات في العام الماضي تنبئ بحالة من التفاؤل لعام 2020، مضيفاً أن الأشهر المقبلة حتى انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» تسهم في دعم المشهد العام للقطاع .

ولفت إلى أن أبرز 10 مجمعات سكنية في دبي تقدم عائدات تتراوح بين 6 و9.5%، وهي أعلى من عوائد الإيجار الرئيسية في المدن العالمية الكبرى، مثل لندن أو هونج كونج، التي تقل فيها العائدات حاليا عن 5%. وذلك وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن شركة «تشيسترتنس».