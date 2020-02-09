«الأوراق المالية»: 60 إحالة إلى القضاء في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع عدداً من الأشخاص والجهات المخالفة لأحكام قانون وأنظمة الهيئة والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى النيابة العامة، حيث بلغ عدد البلاغات المحالة في العام 2019 نحو 60 بلاغاً تقريباً.

أفادت الهيئة في بيانات خاصة ل«الخليج»، أنها فرضت 38 غرامة مالية بحق الشركات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وذلك نظير ما نسب إليها من مخالفات أحكام قانون وأنظمة الهيئة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وأعلنت الهيئة أيضاً أنها فرضت غرامات مالية على عدد 41 من الجهات والأشخاص المخالفين، فيما تم توجيه تنبيه ل22 مستثمراً، وإنذار 84 .وأوقفت الهيئة كذلك 5 شركات مرخصة بمزاولة أنشطة خاضعة للرقابة مؤقتاً عن مزاولة النشاط لمخالفة أحكام قانون والأنظمة والقرارات الصادرة، كما تم إيقاف 6 شركات مرخصة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.



ترسيخ أسس التعامل السليم



وأكدت أن فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية بحق المخالفين، جاء عملاً بأحكام قانون وأنظمة الهيئة، وفي إطار دورها في تطبيق مبدأ حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف فئات المستثمرين.ومن جملة هذه المخالفات، قيام إحدى الشركات غير المرخصة بمزاولة أنشطة دون ترخيص، حيث قامت بمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية بالإضافة لنشاط التداول في الأسواق الخارجية، بالإضافة لنشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، دون الحصول على ترخيص من الهيئة .وأحالت الهيئة إلى النيابة 5 أشخاص من الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.

مخالفات متعلقة بغسيل الأموالشملت أبرز المخالفات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: عدم التزام الشركات عند فتح حسابات لعملائها أو التعامل معهم باستيفاء البيانات والمستندات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. عدم الاحتفاظ بنسخ من المستندات المشار إليها. عدم التزام المؤسسات بوضع نظام يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات. عدم اتخاذ إجراءات مراجعة دقيقة حال الشك في صحة أو دقة مستندات ومعلومات هوية عملائها. عدم قيام المؤسسات، بتحديد المستفيد الحقيقي، وعدم اتخاذ الإجراءات المعقولة اللازمة للتثبت من هويته. عدم قيام الشركات أو المؤسسات بمتطلبات المراجعة الدقيقة المستمرة فيما يتعلق بعلاقة الأعمال. فتح حساب أو إجراء صفقة أو معاملة بأسماء مستعارة لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وعدم التأكد من أن العميل لا يعمل لحساب آخرين. عدم التزام الشركات بوضع قواعد داخلية تضمن تحديد ما إذا كان العميل من ذوي الاعتبار السياسي في دولة أجنبية. عدم تصنيف عملاء الشركات إلى فئات مختلفة من حيث نسبة المخاطر.

حجم وطبيعة النشاط الاقتصاديبالإضافة إلى: عدم التصنيف على أساس حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي للعميل، وبلده الأصلي ومصادر تمويله. عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية والاحتياطية تجاه العملاء ذوي المخاطر المرتفعة. عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة لحسابات العملاء السابقة على سريان هذا القرار. عدم متابعة أي تقنيات جديدة قد تؤدي إلى عدم الكشف عن هوية المستفيد الحقيقي. عدم تسجيل كافة عمليات الإيداع النقدي التي تبلغ قيمتها (40,000) درهم فأكثر وفقاً للنموذج المرفق. عدم إبلاغ وحدة مواجهة غسل الأموال بالحالات المشبوهة وكذلك عدم الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة ورفع تقارير إلى الوحدة وعدم إرسال نسخة من أسماء وأرقام الاتصال بمسؤولي الالتزام إلى إدارة الرقابة بالهيئة.

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الإبلاغ الفوري



إلى جانب عدم الإبلاغ الفوري لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عندما تتوفر أسس معقولة للشك. عدم الالتزام بتعيين موظف لدى الشركة بمسمى «مسؤول الالتزام والمطابقة» تتوافر فيه النزاهة والكفاءة والخبرة وحسن السمعة والاستقلالية. عدم تمكين مسؤول الالتزام والمطابقة من أداء مهامه وتزويده بوسائل الاتصال الجيد، وعدم منحه صلاحية الاتصال. عدم التزام مسؤول الالتزام والمطابقة بالحفاظ على السرية المطلقة فيما يتعلق بالأفراد الذين يقوم بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه بها، وغيرها.



684 مخالفة في 3 سنوات



انخفضت المخالفات التي فرضتها هيئة الأوراق المالية والسلع على المخالفين من مستثمرين وشركات مرخصة وشركة مدرجة فيها، وأعضاء مجلس الإدارة خلال 3 سنوات أي منذ عام 2016 وحتى عام 2018 انخفضت بنسبة 40% لتصل إلى 166 مخالفة في العام 2018، مقارنة مع 243 مخالفة في 2017، و275 مخالفة في 2016.

وأحالت الهيئة 41 مخالفة خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 إلى النيابة العامة، وذلك للمخالفات التي تتطلب رفعها للجهات القانونية المختصة، فيما فرضت 164 غرامة مالية، وأنذرت 314 مخالفاً، إلى جانب 106 تنبيهات، كما قامت بتوجيه 47، وألغت ترخيص 3 مخالفين، وأوقفت 9 مخالفين عن العمل. وكانت معظم المخالفات من الوسطاء بنحو 334 مخالفة من أصل إجمالي 684 مخالفة خلال 3 سنوات(أي 49%)، كما سجلت الشركات المدرجة 170 مخالفة (25%) إلى جانب 56 مخالفة (8%) من قبل المستثمرين، و52 (8%) مخالفة من وسطاء السلع، و20 مخالفة (3%) من شركات الخدمات المالية و11لممثل وسيط (2%) و41 مخالفة أخرى (6%).