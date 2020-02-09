«سند» تتعاون مع الخطوط الإثيوبية لإنشاء مركز لصيانة الطائرات

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أعلنت «سند لتقنيات الطيران» عن عقدها تحالفاً استراتيجياً مع الخطوط الجوية الإثيوبية، شركة الطيران الأسرع نمواً في القارة الإفريقية، فيما يمثل أول توسع لعمليات الشركة خارج الدولة وفي القارة الإفريقية.
وجاء الإعلان عن التحالف خلال فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا في أديس أبابا. ويعزز هذا التحالف آفاق التعاون بين سند لتقنيات الطيران والخطوط الجوية الإثيوبية في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات عبر بوابة القارة الإفريقية التي تزخر بفرص الأعمال وتشهد نمواً متواصلًا في قطاع الطيران.
وتتضمن المرحلة الأولى من هذا التحالف إنشاء مركز تميز مشترك لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة مولدات الطاقة الاحتياطية بين كل من «سند» وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بهدف توفير خدمات الصيانة لوحدات الطاقة الثانوية في أديس أبابا. وبموجب هذا التحالف تركز المرحلة الأولى على المولدات المستخدمة على طائرات «بوينج» من طراز«B737» و«إيرباص» من طراز«A320» وتنطوي هذه الخطوة الاستراتيجية على تطلعات مستقبلية تتيح لهذا التحالف توسيع نطاق خدماته وقدراته لتشمل صيانة وإصلاح وعمرة مكونات الطائرات ومحركاتها.
وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سند لتقنيات الطيران»: تمضي «سند» بنجاح في استراتيجيتها الرامية إلى توسيع حضورها العالمي عبر إبرام تحالفات استراتيجية مع شركات طيران رائدة تشاركها الرؤية التي ترتكز على الجودة والتميز. ويمهد هذا التحالف المهم الطريق لتعاون أكبر في تطوير قدرات وكفاءات متنوعة .
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