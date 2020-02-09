شكرا لقرائتكم خبر عن التنبؤ بمستقبل الاقتصاد العالمي أصعب في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتضح أن الكثير من البيانات الاقتصادية الهندية قد تم تزويرها أو تضخيمها، وقد يكون معدل النمو الحقيقي في الهند أقرب إلى 4% من 6%، ما يعني أن الحكم عليه فيما مضى لم يستند إلى معلومات دقيقة.

الاستنتاج الرئيسي المرجح لعام 2020 في مسار الاقتصاد العالمي، هو أن عناصر الفعل الأساسية أو بعضها قد استنفدت تماماً في ظاهرة واضحة لأول مرة منذ أمد بعيد.

ما هو المعنى المقصود؟ معلوم أن الاتجاهات تنحسر وتشتد، ولكن في لحظة معينة، يجسد العديد من تلك الاتجاهات واحدة من حالتين متميزتين، هما الزخم، أو الارتداد. الأولى هي استمرار للدفع الحاصل، إما لأعلى وإما لأسفل، والثانية هي العودة إلى الاتجاه «الطبيعي».

حالياً لا تتوفر أي من هذه الشروط، في مجموعة لا بأس بها من المعطيات. لو بدأنا بسوق العمل الأمريكي، نجد أنه منذ نهاية الركود، شهدت عمليات التوظيف تحسناً مطرداً. كان هذا أمراً مفيداً للبلاد، ولكن مع تدني معدل البطالة إلى 3.5%، نقول إنه بلغ مداه الأقصى، ومن غير المحتمل أن ينخفض أكثر. هذا ليس تشاؤماً بشأن الاقتصاد الأمريكي، لكنني أقول إن التنبؤ بمسار تقرير الوظائف أصبح الآن أكثر صعوبة مما كان متوقعاً.

ماذا عن العلاقات مع الصين؟ خلال السنوات القليلة الماضية، كان من السهل إلى حد ما، التنبؤ بأن العلاقات الأمريكية الصينية ستستمر في التدهور. ولكن مع توقيع صفقة تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، لم يعد هذا رهان أكيد. أنا أميل إلى الاعتقاد بأن الصفقة لن تصمد، وربما يمكن أن تخلق شروطاً جديدة للصراع المكثف، ولكن هناك فرصة جيدة لزوال الزخم السلبي. وأيا كانت وجهة نظرك، لا تبدو التطورات الأخيرة مفيدة في تعزيزها أو تغييرها.

يعد النمو الاقتصادي الصيني قضية رئيسية أخرى، حيث يبدو أن التطورات الأحدث قد استنزفت القيمة الإعلامية لهذه القضية. وكان القول إن الاقتصاد الصيني سوف يستمر في النمو بوتيرة سريعة، رهاناً صحيحاً ولفترة طويلة. لكنّ قولاً مثل «تباطؤ الاقتصاد الصيني المؤكد» بات اليوم راجحاً في رهانات المحللين، وقد يستمر كذلك لسنوات.

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كل ما هو متاح اليوم مؤشرات مختلطة. فمن ناحية، يبدو أن مشاكل ديون الشركات تزداد سوءاً. ومن ناحية أخرى، هناك علامات على أن الاقتصاد الصيني قد يستقر. يمكنك تبني أحد الاتجاهين، لأن المعطيات الأحدث قد تصب في صالح أي منهما.

هناك من يعتقد مثلاً أن الهند كانت المرشح الجديد الواضح لتحقيق النمو الاقتصادي الأسرع. وربما لا يزال كذلك. لكن اتضح أن الكثير من البيانات الاقتصادية الهندية قد تم تزويرها أو تضخيمها، وقد يكون معدل النمو الحقيقي في الهند أقرب إلى 4% من 6%، ما يعني أن الحكم عليه فيما مضى لم يستند إلى معلومات دقيقة.

وبالمثل، لم يتم بلورة الاتجاه المحتمل لإفريقيا باعتبارها «القضية الكبرى» التي يراهن عليها العالم حتى الآن. لكن هذا الرهان لم يترجم في سلسلة متسقة من أرقام النمو الاقتصادي، فهناك دول مثل غانا وإثيوبيا تحقق نتائج مرضية، لكن معدلات النمو في دول القارة الأخرى مخيبة للآمال، فأعلى معدل للنمو الاقتصاد كان في نيجيريا العام الماضي عند 2% فقط.

الظاهرة المهمة الأخرى عالمياً كانت ظهور الأحزاب الشعبوية اليمينية في العديد من البلدان. وكانت تلك الظاهرة محور تفكير وتركيز المحللين لسنوات. لكن الآن هناك دليل على أن تلك الأحزاب لم تعد تزداد شعبية. فهل تنحسر، بينما تتبنى الأحزاب الرئيسية جداول أعمالها، أم أن هذا مجرد انحسار مؤقت؟ مرة أخرى أقول إن الاتجاه السابق قد استنفد وهذه لحظة جديدة يصعب التنبؤ بها.

هناك أمثلة على حالات معاكسة، حيث لا تزال هناك قضية مهمة تشغل المحللين. من المؤكد أن انبعاثات الكربون ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بدرجات الحرارة، فقد أظهرت البيانات العالمية فترات زمنية منتظمة انخفضت فيها درجات حرارة الأرض قبل أن تستأنف الارتفاع. لذلك على الأقل في المدى القصير، لا توجد إمكانية كبيرة للتنبؤ.

أحد الآثار المهمة لهذا العرض هو أن السنة المقبلة قد تحمل عدداً كبيراً من المفاجآت. لذلك، فإن على العقلانيين الذين درسوا صعوبات التنبؤ بالمستقبل في جامعاتهم أن يتخلوا عن إصرارهم على استمرار ممارسة لعبة التوقعات التي لم تسعف أحداً.

* بلومبيرج