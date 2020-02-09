«جلفود 2020» يحتفي بـ 25 عاماً من الريادة في قطاع الأغذية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يحتفي معرض «جلفود 2020» بالذكرى السنوية ال25 على انطلاقته والتي ستشكل نقلة نوعية على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات، مستفيداً من إرثه الحافل في هذا المجال، وذلك من خلال استضافة نخبة من قادة القطاع على مدار أيامه الخمسة التي تمتد من 16 إلى 20 فبراير على أرض مركز دبي التجاري العالمي.

أكدت شركة «جي بي إس»، الرائدة في مجال منتجات البروتين الحيواني على مستوى العالم، الدور الرائد لمعرض «جلفود» في توفير منصة أعمال فريدة لتطوير علاقات العمل مع الشركاء والموزعين، وإطلاق المنتجات وحلول التغذية المبتكرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشارك شركة «تروبيل»، التي تضم في محفظتها أكثر من 60 علامة تجارية في المعرض، وذلك كجزء من خطتها الاستراتيجية للتوسع في قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية. وتماشياً مع توقعات الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، والتي تفيد بوصول قيمة استثمارات قطاع الأغذية في المملكة إلى نحو 59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021، تخطط الشركة لتوسيع توزيعها الحصري لعلامات تجارية رئيسية داخل المملكة..

وفي الوقت الذي تتطلع فيه الكثير من شركات قطاع الأغذية إلى توسيع نطاق حضورها في المملكة العربية السعودية، يسعى كذلك العديد من منتجي الأغذية السعوديين على زيادة قدراتهم التصديرية، حيث سيشهد معرض «جلفود 2020» مشاركة قطاع الأغذية السعودية ممثلاً بجناح هيئة تنمية الصادرات السعودية (SEDA).

يتطلع معرض «جلفود 2020» إلى الترحيب بعودة مشاركة العديد من العارضين الدوليين ممن حققوا نسب نمو مرتفعة على مدار السنوات المنصرمة، ومنها الجناح الوطني الأفغاني الذي سيضم أكثر من 25 شركة منتجات زراعية أفغانية ستعرض منتجاتها المتنوعة التي تشمل الزعفران والفواكه المجففة والمكسرات والحبوب والأعشاب البرية والتوابل والأعشاب الطبية، بما في ذلك نبتة عرق السوس والكمون والريحان وبذور الشمر. وقال آندرو فيليب، المستشار الفني للجناح الأفغاني: «سيعمل جناحنا في المعرض على تقديم منتجاتنا الأفغانية إلى مختلف الأسواق بطريقة جديدة ومبتكرة تعود بنا للمكانة الراسخة التي اتسم بها قطاع الأغذية الأفغانية قبل عقود الأزمة، حيث لم تخلو مائدة وسط وجنوب آسيا من أنواع اللوز الأفغاني والرمان والفستق والزبيب والمشمش».

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون إدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «شهد قطاع الأغذية وأسواق المنتجات الغذائية إلى جانب معرض (جلفود) تطورات ملحوظة انعكست إيجاباً على نسب النمو المميزة، والتي تبدو جلية من خلال الطلب الملح على زيادة المساحات المخصصة لأجنحة العرض التي لطالما وفرها مركز دبي التجاري العالمي. ونعد الزوار والعارضين بمواصلة جهودنا لمراقبة احتياجات القطاع عن كثب والاستجابة لها بما يتوافق مع أحدث التوجهات».وسيمنح «برنامج جلفود للشركات الناشئة» رواد الأعمال فرصة عرض أحدث ابتكاراتهم وكيفية توظيفيها للنهوض بالقطاع والوصول إلى منتجات أغذية ذكية، فيما ستحتفي «جوائز جلفود للابتكار» بالمتميزين على مستوى العلامات التجارية والمنتجات، كما ستسلط «منطقة الاكتشاف» الضوء على أحدث المنتجات من مختلف الفئات، وتتيح للزوار تجربة فريدة من نوعها. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ستأخذ «جولات الشيف» الزوار في رحلة مع أشهى الأطباق العالمية والتوجهات الحديثة في عالم الطهو.