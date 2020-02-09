شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق تجارة الكربون العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد الصياد *

نظام الاتحاد الأوروبي للاتجار بالانبعاثات، تلقى ضربة مؤثرة حين قررت منظمة «إيكاو» استبعاد سوق الكربون الأوروبي من حساباتها، واعتماد نظامها الخاص بتعويض الانبعاثات CORSIA كمرجع وحيد.

الغرض من إنشاء أسواق الكربون هو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (Green House Gases -GHGs) بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وذلك عن طريق وضع سقوف للانبعاثات والتمكين من تداول وحدات الانبعاثات في صورة شهادات خفض الانبعاثات. ويتيح مثل هذا التداول لهذه الشهادات، للشركات التي تستطيع خفض انبعاثاتها بكلفة منخفضة، فعل ذلك عبر قيام الشركات الأخرى ذات الكلفة العالية لخفض انبعاثاتها، بسداد قيمة شهادات الخفض للشركات التي قامت بالخفض (بكلفة أقل)؛ وهو ما يتيح تقليل الكلفة الاقتصادية لخفض الانبعاثات.

وبحسب رعاة وأنصار مقاربة تسعير وتسليع الكربون، فإن وضع سعر لانبعاثات الكربون، من شأنه دعم آليات أسواق الكربون وآليات تسعير الكربون الأخرى مثل ضرائب الكربون، بما يمكِّن من استيعاب التكاليف البيئية والاجتماعية للتلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية، وتشجيع المستثمرين والمستهلكين على اختيار مسارات أقل نفثاً للكربون. وهناك فئتان رئيسيتان لأسواق الكربون هما: أنظمة تداول الانبعاثات ETSs، والخطط الطوعية الجديدة التي أُشير إليها في البند (2) من المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. وبموجب الفئة الثانية، فإن التعاون الطوعي للدول الأعضاء بهذا الشأن يسمح بتنفيذ ما التزمت به الدول الأعضاء من مساهماتها المحددة وطنياً NDCs بإجراءات تخفيفية طموحة.

في عام 2005، أطلق الاتحاد الأوروبي أول مخطط تجاري كبير لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، ومازال أكبرها، وهو «نظام الاتحاد الأوروبي للاتجار بالانبعاثات» EU ETS، وذلك بهدف المساهمة، على ما يقول الاتحاد الأوروبي، في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. واعتباراً من عام 2013، فإن هذا النظام صار يغطي أكثر من 11,000 من المصانع ومحطات الطاقة وغيرها من المنشآت ذات الفائض الحراري الصافي والذي بلغ 20 ميغاوات في 31 دولة.

ويشمل «نظام الاتحاد الأوروبي للاتجار بالانبعاثات»، جميع دول الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA، التي تستوعب، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي ال 27 (بعد خروج بريطانيا)، ثلاث دول من رابطة التجارة الحرة الأوروبية EFTA، وهي آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج. وهي أكبر أسواق للاتجار بغازات الاحتباس الحراري، حيث تغطي 2 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ (الجيجا طن يساوي ألف مليون طن).

وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فقد أنشأت أربع دول أنظمتها الوطنية للاتجار بغازات الاحتباس الحراري، وهي: نيوزيلندا، وسويسرا (2008)، وكازاخستان (2014)، وكوريا الجنوبية (2015). كما أعلن عدد من الدول الأخرى عن خطط لإصدار نظام وطني لتداول الانبعاثات، ومنها الصين التي خططت لذلك في عام 2017، وهي منخرطة بالفعل في هذا المخطط، حيث نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبورصة شنغهاي للبيئة والطاقة EEE، وهيئة التجارة الألمانية للانبعاثات DEHSt، وبورصة الطاقة الأوروبية EX، ورشة عمل فنية في شهر مارس 2019، لمناقشة الجوانب العملية لإنشاء وتشغيل والإشراف على منصة تجارة الانبعاثات في شنغهاي؛ كما تستكشف كل من تايلند وتركيا وأوكرانيا، وثلاث عشرة دولة أخرى، خيارات التصميم لأنظمتها الوطنية الخاصة بآليات تسعير الكربون.

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وكان تقرير الحالة لعام 2015 الخاص بشراكة العمل الكربوني الدولية ICAP، قد أشار إلى تطوع، حينها، 35 دولة، و7 مدن و 13 مقاطعة وولاية (تنتج حوالي 40% من إجمالي الانبعاثات العالمية)، لديها أنظمة للاتجار في الكربون، للقيام بوضع معايير أساسية لتجارة الكربون، والعمل على (أ) وضع سعر وطني مرتفع بما يكفي للكربون بحيث يكون فعالاً في توجهات وقرارات المستثمرين وخفض الانبعاثات؛ (ب) دعم وترويج السياسات والإجراءات المؤدية لظهور سعر طن الكربون على شاشات التداول في الأسواق؛ (ج) التقرير العلني حول التقدم المُحرَز على أساس سنوي في هذا المجال.

وكان نظام الاتحاد الأوروبي للاتجار بالانبعاثات، قد تلقى ضربة مؤثرة في شهر أكتوبر 2019، حين قررت منظمة الطيران المدني الدولي«إيكاو»، في الرابع من شهر أكتوبر 2019، استبعاد سوق الكربون الأوروبي من حساباتها، واعتماد نظامها الخاص بتعويض الانبعاثات، المسمى«نظام موازنة وخفض الكربون للطيران الدولي(CORSIA)»، كمرجع وحيد لاحتساب الانبعاثات للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 193 دولة. ولم تفلح اعتراضات الاتحاد الأوروبي على ذلك.

نظام CORSIA يهدف إلى خفض الانبعاثات الناتجة من صناعة الطيران العالمية، كانت أعدته «إيكاو» واعتمدته في أكتوبر 2016؛ وهو يشمل تدابير التعويضات عن الوقود، ومعالجة الانبعاثات الناتجة عن النقل الجوي الدولي، والتي تتجاوز خط الأساس لمستويات 2020. ويختلف نظام CORSIA عن نظام «الاتحاد الأوروبي للاتجار بالانبعاثات ETS»، من حيث أن الأول يدعو شركات الطيران للمساهمة النقدية في الموازنات المالية العالمية المَنوي إنشاؤها لتمويل مشاريع خفض الانبعاثات في جميع أنحاء العالم، مثل مشاريع الغابات على سبيل المثال، في حين أن الثاني ETS، عبارة عن آلية قائمة على أساس السوق ومرتبطة بسعر الكربون الذي يمكن أن يرتفع وينخفض.

وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، فإن مثل هذه الميزانيات المخصصة للمشاريع، يمكن أن تحفز أكثر من 40 مليار دولار على تمويل المناخ. وعلى النقيض من نظام EU-ETS، يعد نظام CORSIA، المزمع طرحه في عام 2021، (في مرحلته الأولى التي تستمر حتى عام 2027)، خطة تطوعية تتشاركها حتى الآن 66 دولة و 80% من انبعاثات الطيران الدولي. وهو يغطي فقط الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الدولية فقط.

جدير بالذكر أن النقل الجوي مسؤول عن 2.5% من الانبعاثات العالمية، بينما تبلغ مساهمة النقل البحري في الانبعاثات 2.2%. هي نسب متواضعة، لكنها لو احتسبت على أساس أن الجهتين المسؤولتين عنها هما دولتان وليستا قطاعين اقتصاديين، حينها ستكونان ضمن أكبر عشرة ملوثين في العالم.

في المحصلة، ليس هناك سوق عالمي واحد متفق عليه لتجارة الكربون، وإنما هنالك أسواق وطنية مختلفة المعايير والمتطلبات.

* كاتب بحريني