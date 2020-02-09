12.4 مليار دولار قيمة «سنوفليك» للحوسبة السحابية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت القيمة السوقية لشركة «سنوفليك» لخدمات الحوسبة السحابية، أحد مطوري تقنيات تخزين وتحليل البيانات، 12.4 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكثر الشركات المدعومة من مستثمري تمويل المشاريع في وادي السيليكون.

وانضمت الشركة التي هي أحد أذرع مجموعة «سيلزفورس» إلى شركة «دراجونير إنفيستمنت جروب» في صفقة تمويل بقيمة 475 مليون دولار، وسوف تحصل الشركة التي تنافس «مايكروسوفت» و«أمازون» و«جوجل» في خدمات الحوسبة السحابية، على التمويل قريباً.

وقد رفعت جولة التمويل الجديدة القيمة السوقية للشركة ثلاثة أضعاف بعد أن تم تقييمها عام 2018 عند 3.9 مليار دولار. وتعتزم الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي خلال عام 2020 في حال كانت ظروف الأسواق مواتية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سنوفليك» فرانك سلوتمان، إن انضمام «سليز فورس» لصفقة التمويل سوف يدعم استراتيجة المحتوى لدى «سنوفليك». وأضاف أن الشركة جذبت 2500 من عملاء أمازون السابقين من أبرزهم «أدوبي» و«إنستاكارت» و«سترافا». (وكالات)

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