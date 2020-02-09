«الشارقة الإسلامي» يفتتح أحدث فروعه في مركز صحارى

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افتتح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الشارقة الإسلامي، أحدث فروع مصرف الشارقة الإسلامي في مركز صحارى بالشارقة، ليخدم شرائح أوسع من العملاء على مدى فترات زمنية أطول وفي موقع استراتيجي مميز بين إمارتي الشارقة ودبي.

حضر حفل افتتاح الفرع الجديد نبيل أبوعلوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وجاسم البلوشي، رئيس التميز المؤسسي، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المجموعات ومديري الإدارات.

وأكد أحمد سعد التزام مصرف الشارقة الإسلامي خدمة زبائنه على مختلف الصعد، فبجانب التحول الرقمي الذي يمضي المصرف فيه بقوة، فإنه يقوم بزيادة مدروسة لعدد فروعه في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لخدمة العملاء بأفضل صورة ممكنة، وتمكينهم من الحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وعلى مدار فترات عمل أطول تتناسب مع ظروفهم وتلبي احتياجاتهم.

وقال نبيل أبوعلوان: «جاء اختيارنا لمركز صحارى بالشارقة نظراً للموقع المميز للمركز، والإقبال الكبير عليه من قبل العملاء، وضمن خطة المصرف في زيادة شبكة الفروع وضمان وجوده في الأماكن العالية الكثافة وذات التوزيع الجغرافي الأفضل».

وسيعمل الفرع الجديد لمصرف الشارقة الإسلامي، ستة أيام أسبوعياً، من السبت إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً، وسيقدم الفرع خدماته المدعومة بمجموعة من القنوات والأجهزة الإلكترونية والذكية المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للعملاء الأفراد والتجار على حد سواء.