شكرا لقرائتكم خبر عن «التردد» الروسي يعمّق خسائر النفط إلى 6% في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط للأسبوع الخامس على التوالي، وفقد سعر البرميل 1% يوم الجمعة بعد إعلان روسيا عن حاجتها لبعض الوقت كي تحدد موقفاً من تخفيض إنتاجها في إطار اتفاقية المنتجين مع «أوبك».

وسجلت أسعار النفط انخفاضاً، إذ يحجم المضاربون بسبب تراجع أرقام الاستهلاك والتوقعات بأن الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص، سيظل يضغط على الطلب. وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً أو ما يعادل 0.8 في المئة، لتبلغ 54.47 دولار للبرميل عند التسوية الجمعة. ونزل برنت 6.3 في المئة في الأسبوع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتاً، أو 1.2 بالمئة إلى 50.32 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. وخسرت 2.4 بالمئة في الأسبوع.

وخلال الأسبوع، اقترحت لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان لمصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك بلس، هذا الأسبوع خفضاً مؤقتاً للإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة: إن موسكو تحتاج مزيداً من الوقت لتقييم الموقف. وتراجعت أسعار النفط بنحو الخُمس منذ تفشي الفيروس بمدينة ووهان في الصين. والبلد هو أكبر مستورد في العالم للنفط الخام، إذ تلقت نحو عشرة ملايين برميل يومياً في 2019.

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وتنبأ نوفاك بأن الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يومياً في 2020 لأسباب من بينها الفيروس.

زادت مجموعة أوبك بلس هذا العام تخفيضات قائمة إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة اثنين في المئة من الطلب العالمي، لكن الأسعار ظلت داخل نطاق ضيق. ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك بلس بفيينا في الخامس والسادس من مارس /‏ آذار، لكن الاجتماع قد يجري تقديم موعده بسبب المخاوف المحيطة بالفيروس.

في هذا الوقت، رفعت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع حتى في الوقت الذي يعتزم فيه المنتجون مواصلة لخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة أضافت حفاراً نفطياً في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير/‏ شباط، ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 676 حفاراً. وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات في المتوسط بعد أن ارتفع بمقدار 138 في 2018 مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد مالية أفضل في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من تراجع عدد الحفارات التي تحفر آباراً جديدة في العام الماضي، واصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الارتفاع لأسباب من بينها أن إنتاجية الحفارات المتبقية - كمية النفط التي تنتجها الآبار الجديدة لكل منصة - زادت إلى مستويات قياسية في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام نحو 9% في 2020 إلى 13.3 مليون برميل يومياً.(وكالات)