250 ألف طن متري استهلاك الإمـارات مـن السكّــر سنويـاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تتصدر الإمارات إقليمياً في إعادة تصدير السكر، فيما تستأثر الدولة بحصة تصل إلى نحو 70% من تجارة السكر الخليجية، وفقاً لتقديرات شركة «الخليج للسكر»، التي تمتلك أكبر مصفاة سكر مستقلة على مستوى المنطقة، كما تعد من الأكبر عالمياً في الصناعة.

وأكد جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر» أن حكومة الإمارات قدمت الدعم الكافي للصناعة على مستوى البنية التحتية والسوق الحرة، مشيراً إلى أن صناعة السكر الإماراتية تتمتع بمصداقية وجودة وفق أعلى المعايير، التي أهلتها للمنافسة في السوق العالمي شديد التنافسية.

وقال الغرير في تصريحات بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر «دبي العالمي للسكر» غداً الاثنين: لا حاجة لتعديل خطط إنتاج شركة «الخليج للسكر» حالياً، بعد تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في الإمارات مطلع 2020، مشيراً إلى أن الشركة تلبي الطلب إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

وأضاف أن إجمالي الاستهلاك السنوي من السكر في سوق الإمارات يصل إلى نحو 250 ألف طن متري، وهو معدل شبه مستقر سنوياً، في ظل التحديات التي تمر بها صناعة السكر العالمية منذ سنوات وعلى رأسها: انخفاض الأسعار وفرض الضرائب، كما أصبح من المألوف شن حرب على استهلاك السكر.

وأشار العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر» إلى أن أحد القضايا الرئيسية التي تواجه سوق السكر العالمي هو وجود فائض كبير للغاية في الإنتاج منذ العام 2017، كما أن تراكم إنتاج الهند من السكر كان عبئاً على السوق.