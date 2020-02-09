شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد ينحي «منتقد» ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أول قرار كبير لها بإجراء تغيير بين الموظفين منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي، لتعلن كريستالينا جورجيفا أن النائب الأول لها ديفيد ليبتون سيغادر منصبه بنهاية فبراير. وقال الصندوق إن رحيل ليبتون - وهو خبير اقتصادي أمريكي يبلغ من العمر 66 عاماً - عن منصبه يأتي في سياق تغييرات ستجريها على الفريق القيادي.

وتولى ليبتون، وهو منتقد لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنصب منذ سبتمبر 2011. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد ينحي «منتقد» ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.