شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الطلب على السفر دون 5.5% للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن نتائج حركة المسافرين الدوليين لعام 2019، والتي أظهرت ارتفاع الطلب (الذي يقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 4.2%، بالمقارنة مع عام 2018. وكشف التقرير تباطؤ معدل النمو السنوي خلال عام 2019 قياساً بالنتائج المسجلة عام 2018 والبالغة 7.3%، ليعتبر بذلك أول عام ينخفض فيه المعدل السنوي للطلب على الرحلات الجوية، من دون الاتجاه طويل الأمد والبالغ 5.5% منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. وارتفعت السعة لعام 2019 بنسبة 3.4%، وسجل عامل الحمولة زيادةً بواقع 0.7 نقطة مئوية، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 82.6%. في حين بلغت الزيادة في عامل الحمولة 81.9% خلال عام 2018.

كما سجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر (RPKs) خلال شهر ديسمبر من عام 2019 زيادة بنسبة 4.5% قياساً بالفترة نفسها من عام 2018. وشكلت هذه الزيادة تحسناً ملحوظاً عن النمو السنوي المسجل في شهر نوفمبر والبالغ 3.3%، ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد في أمريكا الشمالية.

وسجلت حركة المسافرين الدوليين زيادة بنسبة 4.1% خلال عام 2019 قياساً بالنتائج المسجلة في عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضاً عن النمو السنوي الذي بلغ 7.1% في العام السابق. كما ازدادت السعة بنسبة 3.0%، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليبلغ 82.0%.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «حققت الخطوط الجوية نجاحاً كبيراً بالحفاظ على نمو مطّرد خلال العام الماضي على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها، حيث أثرت البيئة الاقتصادية الضعيفة وتراجع نشاط التجارة العالمية والتوترات السياسية والجيوسياسية بشكل سلبي في الطلب على الرحلات الجوية. وساهمت الإدارة الذكية للسعة وتأثيرات الحظر العالمي لطائرة بوينغ 737 ماكس في تسجيل عامل حمولة قياسي آخر، ما ساعد القطاع على تجاوز عقبة ضعف الطلب وتحسين الأداء البيئي».

الشرق الأوسط.. 2.6% النمو الأبطأ

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً في معدل الطلب على الرحلات الجوية بنسبة 2.6% خلال العام الماضي، ويعتبر معدّل الزيادة الأكثر بطئاً بين كافة المناطق قياساً بنسبة النمو البالغة 4.9% في عام 2018. ورغم ذلك، بدأ الطلب بالانتعاش خلال الربع الرابع، وتصدّر معدل النمو الشهري خلال شهر ديسمبر كافة المناطق بنسبة 6.4%.

كما ارتفعت السعة الإجماليّة السنوية بنسبة 0.1% وارتفع عامل الحمولة بواقع 1.8 نقطة مئوية ليبلغ 76.3%.

الشركات الإفريقية..النمو فقط 5%

سجّلت شركات الطيران الإفريقية أعلى معدّل طلب على الرحلات الجوية بين كافة المناطق بنسبة 5.0%، وهو ما يمثل انخفاضاً عن النمو المُسجّل في عام 2018 والبالغ 6.3%. كما ارتفعت السعة بنسبة 4.5% وعامل الحمولة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 71.3%. واستفادت شركات الطيران في المنطقة من البيئة الاقتصادية الداعمة بشكل عام في 2019 بالإضافة إلى التطور المتزايد في مجال الربط الجوي.

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أوروبا.. ارتفاع الحركة 4.4%

شهدت شركات الطيران الأوروبية في عام 2019 ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 4.4%، ما يعكس تراجعاً بالمقارنة مع معدل النمو السنوي في عام 2018، والبالغ 7.5%. وازدادت السعة بنسبة 3.7% وعامل الحمولة بواقع 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 85.6%، وهي النسبة الأعلى بين كافة المناطق. ويُعزى تراجع النتائج إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتراجع الثقة بالأعمال، بسبب المنازعات الصناعية (الإضرابات)، وحالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانهيار عدد من شركات الطيران.

أمريكا اللاتينية.. تراجع شديد إلى 3%

سجّلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً في حركة المسافرين بنسبة 3.0% في عام 2019، ما يُمثل تراجعاً شديداً بالمقارنة مع النمو السنوي المسجل في 2018، والبالغ 7.5%.

كما ازدادت السعة بنسبة 1.6%، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 82.9%. وخضع هذا العام لتأثيرات الاضطرابات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية في عدد من دول المنطقة.

أمريكا الشمالية.. تباطؤ النمو إلى 3.9%

شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تباطؤاً في نمو الحركة الجوية خلال العام الماضي بواقع 3.9%، بانخفاض عن معدل النمو المسجل في عام 2018 والبالغ 5.0%، وذلك بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف في الولايات المتحدة وضعف الثقة بالأعمال مقارنةً بعام 2018.

كما ارتفعت السعة بنسبة 2.2%، وعامل الحمولة بواقع 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 84.0%، وهو ثاني أعلى معدل بين المناطق كافة.

آسيا والمحيط الهادئ.. نمو أقل بكثير

سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً في حركة المسافرين بنسبة 4.5% خلال عام 2019، أي ما يُمثل انخفاضاً كبيراً بالمقارنة مع النمو المسجل في عام 2018 والبالغ 8.5%. ويعود ذلك إلى التأثيرات الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع الثقة بالأعمال وضعف النشاط الاقتصادي. كما ازدادت السعة بنسبة 4.1%، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 80.9%.