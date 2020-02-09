شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد: توصيل التمويل للمشروعات الصغيرة عبر بطاقة "ايزى باى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، لليوم السابع، أن الهيئة تعمل على الربط الإلكترونى عبر بطاقة الخصم المباشر "ايزى باى" لتوصيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك فى إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تهدف الى توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للمواطنين من خلال مكاتب هيئة البريد.

كما تهدف المذكرة الى توصيل التمويل الخاص بالصندوق للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء الجديدة أو القائمة، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الطرفان والانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء الجهاز.

ويهدف الإتفاق إلى تنويع قنوات توصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء الجديدة أو القائمة، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الطرفان والانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء الجهاز.

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ويأتى ذلك التعاون فى إطار توجه الدولة نحو أهمية تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع، وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، والتركيز على الاهتمام باحتياجات الفئات ذوي الدخول المنخفضة، وزيادة مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تأهيل وتدريب وتحفيز الشباب من الجنسين على تبني فكر العمل الحر.

من جهة أخرى أوضح الصغير، أن 90% من عملاء بطاقة الخصم المباشر "ايزى باى" هم من الطلبة، كما ان عدد عملائها يزيد يوميا بنحو 8 آلاف عميل جديد ، كما ذكر الصغير ، أنه جارى تحويل إنشاء مقر الهيئة فى العاصمة الإدارية الجديدة وتم الانتهاء من الطابق الأول كما أن المكتب سيكون مزود بأحدث النظم التكنولوجية ، مشيرا الى تطوير مطابع الهيئة القومية للبريد لطبع البطاقات البنكية بالتوازى مع عمليات التحول الرقمى، ما يشير الى نقلة نوعية كبيرة وسيتم الإعلان عن تفاصيل ومهام تلك المطابع قريبا مع إفتتاحها.