شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي للعملات الرقمية أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 2ر1% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 9863 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج. وذكرت، الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع أيضا بنسبة 8ر5% إلى 78 دولار. وزاد سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 3ر0% إلى 28 سنت. Advertisements كما ارتفع سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 8ر2 % إلى 226 دولار. وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 5ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9659 دولار و9899 دولار. ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 كانون أول/ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.

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