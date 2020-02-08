شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي للعملات الرقمية أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت، الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع أيضا بنسبة 8ر5% إلى 78 دولار.
وزاد سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 3ر0% إلى 28 سنت.
كما ارتفع سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 8ر2 % إلى 226 دولار.
وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 5ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9659 دولار و9899 دولار.
ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 كانون أول/ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.
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