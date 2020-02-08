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مبادرات متنوعة لتعزيز فرص التعلم بالمملكة وتحقيق التنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل الحصول على تعليم جيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة، وبتيسير الحصول على التعليم الشامل، يمكن تزويد المجتمعات المحلية بالأدوات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تساعد في حل مشاكل العالم الكبرى.

المملكة وهدف التعليم

حرصت المملكة على بناء أطر وطنية لتحقيقها، وكان الهدف الرابع من أهـداف التنـمية المستدامة، حاضـرا في استراتيجية وزارة التـعليم، والتي نالت أكبر نصيب من الميزانية لعام 2019 إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب 193 مليار ريال سعودي.

أبرز جهود المملكة في التعليم لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

وضع الخطط وتنفيذ المبادرات

بناء نظام حديث للحوكمة والسياسات ومنه: إصدار نظام موحد للتعليم، وكذلك نظام للجامعات

بناء استراتيجية التعليم والتدريب في المملكة

إطلاق عدد من المبادرات في ضوء رؤية السعودية 2030

مبادرات وبرامج

تسعى وزارة التعليم إلى ضمان التعليم الشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي أطلقتها في مجلات متنوعة منها:

تعليم الكبار ومحو الأمية

برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية

مبادرة مشروع التعلم مدى الحياة

تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة

برنامج القسائم التعليمية

مبادرة تطوير التربية الخاصة

إنشاء مركز وطني متخصص للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع الأهلي

النقل المدرسي لطالب وطالبات التربية الخاصة والإعاقة الحركية

الحد الجنوبي

مشروع مدرسة الحد الجنوبي الافتراضية

مشروع الإثراء المعرفي للحد الجنوبي

مشروع التوأمة بين مدارس الحد الجنوبي

تعليم موائم لمتطلبات سوق العمل

مبادرة وضع إطار عملي لضمان المواءمة بين مخرجات التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل

مشروع التعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة للاستثمار لتوظيف وتدريب المبتعثين والمبتعثات

مشروع منصة سفير لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي

مبادرة إنجاز السعودية

غرس القيم وسمات التميز، وذلك بإطلاق برامج ومبادرات في المجالات التالية:

المواطنة

مشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي وهو مشروع يعنى بدعم وتنمية السلوك الإيجابي من خلال بيئة محفزة

مبادرة أرامكو للتربية البيئية وفيها يتم تشكيل فريق من الطلاب داخل المدرسة تحت مسمى نادي أصدقاء البيئة

برنامج التطوع في الميدان التربوي وهو يهدف إلى إيجاد جيل متعلم مبادر في العمل التطوعي

الأمن الفكري ونبذ العنف

مركز الوعي الفكري

مبادرة وطني يحمي حقوقي

المشروع الوطني للوقاية من العنف بين الأقران - التنمر

برنامج الخط الهاتفي لمساندة الطفل

سمات التميز

مبادرة باحث المستقبل

برنامج الألمبياد الوطني للإبداع العلمي

المشاركة في برنامج جلوب البيئي العالمي

كفاءة وفاعلية

مبادرة المدارس المستقلة، وهي مدارس حكومية يتم إسناد إدارتها إلى شركات خاصة

برنامج قياس الأداء التعليمي لطالب وطالبات التعليم الابتدائي (حسن)

مبادرة ارتقاء، وتعمل هذه المبادرة على تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية

مشروع (أسر) تشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة

مشروع تطوير إحصاءات التعليم وبناء قواعد بيانات الخريجين وبيانات البحث العلمي

أسس بناء معايير مناهج التعليم

الدين الإسلامي

التعايش الإنساني

اللغة العربية

الصحة العامة

جغرافية المملكة

الاتجاهات والممارسات التربوية

خصائص النمو

رؤية المملكة 2030

التحولات المعرفية والتقنية

الولاء للوطن وقيادته

أرقام وإحصاءات

مشروع مدرسة الحد الجنوبي الافتراضية

5724 : درس متزامن

5 : مناطق تعليمية مشتركة

718 : مدرسة مسجلة

17.543: عدد الطالب والطالبات

5527: واجب الكتروني

44 ألفا: عدد المستفيدين

2909: اختبار الكتروني

3608: عدد المعلمين والمعلمات

نسبة الأطفال/ الشباب في الصف الثالث ابتدائي الذين كان أداؤهم عند أو أعلى من معيار الحد الأدنى الوطني لمستوى الكفاءة في مادة الرياضيات

ذكور 51%

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إناث 63%

نسبة الأطفال/ الشباب في الصف السادس ابتدائي الذين كان أداؤهم عند أو أعلى من معيار الحد الأدنى الوطني لمستوى الكفاءة في مادة الرياضيات

ذكور 52%

إناث 67%

نسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى

الطاقة الكهربائية 100%

شبكة الانترنت لأغراض التعليم 100%

أجهزة الكمبيوتر لأغراض التعليم 100%

بنية تحتية ومواد مناسبة للطلاب المعاقين 90%

مرافق صحية أساسية (بنات) 100%

مرافق صحية أساسية (بنين) 100%

مرافق أساسية لغسل الأيدي 100%

نسبة المعلمين في: (أ) مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي، (ب) التعليم الابتدائي، (ج) التعليم الإعدادي، (د) التعليم الثانوي الذين حصلوا على الأقل الحد الأدنى من تدريب المعلمين المنظم (مثل التدريب التربوي) قبل الخدمة أو أثناء الخدمة المطلوبة للتدريس ذكور 100% 100% 100% 100%

إناث 100% 100% 100% 100%

الإجمالي 100% 100% 100% 100%

أبرز نقاط التعليم في أرقام

- وصل عدد المدارس في 2017 إلى 38,368 مدرسة

- يدرس فيها 6,230,108 طلاب وطالبة

- يتولى تعليمهم 537,147 معلما ومعلمة

- بلغ عدد الجامعات 28 جامعة حكومية، و30 جامعة وكلية أهلية

- يدرس فيها 1,489,013 طالبا وطالبة

- ابتعث قرابة 174,333 طالبا وطالبة للدراسة في جامعات عالمية

اقتباس

«وجهنا بتطوير التعليم مـن خلال التكامل بين التعليم بشقيه العام والعالي وتعزيز البنية الأساسية السليمة له بمـا يكـفل أن تكون مخرجـاته متــوافــقة مع خطط التنميـة وسوق العمل»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز