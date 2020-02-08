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مصر تعتزم منح تأشيرات سياحية لعدة سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأقصر

كشف وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، عن السعي لوضع آليات جديدة لمنح التأشيرات السياحية، تتضمن إصدار تأشيرة سياحية تسمح للسياح بزيارة مصر لسنوات عدة.

وقال العناني، في تصريحات خلال زيارته لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر أمس، إن فتح مقبرتي الملكة نفرتاري والملك سيتي الأول للزيارة أمام سياح مدينة الأقصر، حقق عائدات تجاوزت مئة مليون جنيه مصري منذ صدور قرار فتحهما برسوم خاصة قبل ثلاثة أعوام.

وأشار إلى أن معدل الزيارة ارتفع بنسبة كبيرة، وارتفعت العائدات السنوية للمقبرتين من نصف مليون جنيه، إلى 30 مليون جنيه سنويا.

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وكشف الوزير المصري عن دراسة مد التخفيض الذي تقرر منحه للحاصلين على تذاكر زيارة آثار مدينة الأقصر خلال يوليو وأغسطس ليشمل يونيو أيضا، وذلك بالنسبة للتذاكر التي تصدر بنظام «الأقصر باس» بنسبة خصم تصل إلى 50%.

كما أعلن وزير السياحة والآثار المصري، عن تسيير خطوط طيران جديدة لربط مدينة الأقصر بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بنهاية فبراير الحالي، مشيرا إلى طرح أراض جديدة للاستثمار السياحي والفندقي، في كل من الأقصر والبحر الأحمر ومحافظات مصر السياحية.

وأعلن العناني عن وقف تحصيل أي رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية، إلا بعد إقرارها من لجنة وزارية مختصة جرى تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء المصري، وتضم عددا من الوزراء المعنيين، وأن اللجنة الوزارية ستتولى أيضا العمل على حل كل المشكلات المتعلقة بالقطاع السياحي والعمل على تنميته.

ولفت إلى تشكيل لجنة خاصة تتولى إصدار تراخيص الفنادق الجديدة خلال 60 يوما، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين، موضحا أن هناك خطة يجري وضعها لتطوير مدينة الأقصر وكورنيش النيل بها، بما يتماشى وطبيعتها الأثرية، وإنارة شوارعها وميادينها بأحدث النظم المستخدمة في إضاءة المدن التاريخية.