19 حالة أبلغ عنها 1900

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
مركز بلاغات المستهلك »1900« ،يمكنك وعلى مدار الساعة من تقديم بلاغ عن مخالفة تقع ضمن اختصاصات ومهام وزارة التجارة والاستثمار، حيث يختص المركز في استقبال البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آليا لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، وذلك عبر استخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.
وتتلقى الوزارة كذلك البلاغات عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الأجهزة الذكية، والهاتف الموحد 920000667، إضافة للموقع الالكتروني للوزارة.
وتواصل وزارة التجارة والاستثمار عملياتها التطويرية والرقابية والتوعوية، بهدف الحد من التستر والغش التجاري والمخالفات التجارية وتنظيم السوق بما يكفل حقوق الأطراف كافة.
وفيما يلي أبرز 19 حالة يمكنك الإبلاغ عنها عبر 1900.
- اشتباهك في وجود جريمة تستر تجاري، حيث تكافئ وزارة التجارة المبلغ في حال ثبوت الجريمة بمبلغ يصل إلى 30% من الغرامة
- وجود جريمة غش تجاري، حيث تكافئ التجارة المبلغ بنسبة تصل إلى 25% من الغرامة في حال ثبوت الغش
- عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة بعلامة المصنع أو المستورد
- عدم وجود دمغة لمشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية
- عدم وجود بطاقة السعر على السلعة أو المنتج
- عدم وجود فاتورة باللغة العربية أو الامتناع عن إعطاء فاتورة للعميل
- عدم وجود بيانات المنتج والبطاقة الغذائية، والتي من بينها: الصلاحية، بلد الصنع، اسم المصنع، الوزن، الحجم، المقاس، العدد، الطاقة، السعة
- في حال اكتشاف أن أحد البيانات التجارية التي على السلعة عدلت أو مسحت أو طمست
- اختلاف سعر السلع على الرفوف أو في نشرة عروض السوق عن الموجود لدى المحاسب (الكاشير)
- عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات أو مخالفتها للبيانات الموضحة في البطاقة
- امتناع الوكيل عن تقديم معلومات أعمال الصيانة التي تمت على سلعتك كتابة
- عدم توفير الوكيل قطع الغيار نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد على 14 يوما من تاريخ طلبك لها
- إلغاء الضمان على سيارتك بحجة أنك أجريت صيانة دورية خارج الوكالة
- عدم تحديد الوكيل مواعيد الانتهاء من الصيانة (غير الدورية) وتكلفتها في وثيقة موقعة من قبله
- في حال وجود عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» في الفاتورة أو داخل المحل
- عندما يصرح لك العامل بأن السلعة ليست أصلية لكنها تقليد درجة أولى أو نفس جودة الأصلي
- عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية أو مخالفتها للمستويات الموضحة في البطاقة
- عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات أو مخالفة للبيانات الموضحة في البطاقة
- احتساب محلات القهوة مبلغا ماليا إضافيا على الجلسات أو الطاولات في أوقات المباريات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.