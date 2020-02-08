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19 حالة أبلغ عنها 1900

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

مركز بلاغات المستهلك »1900« ،يمكنك وعلى مدار الساعة من تقديم بلاغ عن مخالفة تقع ضمن اختصاصات ومهام وزارة التجارة والاستثمار، حيث يختص المركز في استقبال البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آليا لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، وذلك عبر استخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.

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وتتلقى الوزارة كذلك البلاغات عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الأجهزة الذكية، والهاتف الموحد 920000667، إضافة للموقع الالكتروني للوزارة.

وتواصل وزارة التجارة والاستثمار عملياتها التطويرية والرقابية والتوعوية، بهدف الحد من التستر والغش التجاري والمخالفات التجارية وتنظيم السوق بما يكفل حقوق الأطراف كافة.

وفيما يلي أبرز 19 حالة يمكنك الإبلاغ عنها عبر 1900.