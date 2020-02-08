إنهيار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، بمركز معلومات مجلس الوزراء، وتقديمه معلومات موثقة حول ما أنجزته مصر في كافة القطاعات خلال عدة سنوات، معقبًا "المعلومة الموثقة منتج جديد كان ناقص في السوق".

وأكد "الديهي"،، أن من لا يعرف ولا يري ما تم من إنجازات يعاني من مشكلة في البصيرة، موضحًا أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء أكد أن متوسط معدل التضخم حقق لأول مرة رقم أحادي 9.2%، وهذا يعد انجازا غير مسبوق يجب أن نفخر به جميعًا، معقبًا: "كلام يستحق نقف ونضرب له تعظيم سلام، دا مش تصفيق ولا تطبيل ولا مبالغة، ولكنني أكد أننا نسير ونجري على الطريق الصحيح".

وأضاف، أنه عقب صدور أخطر وأجرأ قرار تحمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمله الشعب المصري الواعي، وهو تحرير سعر الصرف، انخفض سعر الدولار ليصل لـ 15.35 جنيه، وهذا تسبب في انخفاض معدل التضخم، وسوف يشهد مزيدا من الانخفاض تحت الـ 14 جنيها خلال عام 2020، معلقًا: "اللي عنده دولار يلحق يصرفه".

وتابع مخاطبًا المصريين: "باقي 100 متر وينتهي ماراثون التحمل والصبر، لنشهد مزيدا من الارتفاع في معدل النمو، وتراجعا أكثر في معدلات التضخم والدين الخارجي وغيره".