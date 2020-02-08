شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الصغير ، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة ستطلق خدمة حجز تذاكر القطارات عبر منافذها بجميع أنحاء الجمهورية قريبا موضحا أن الهيئة في المرحلة النهائية من التجارب الخاصة بالخدمة وذلك بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر، مشيرا أيضا الى نشر 12 مكتب بريد مصغر بمحطات وقود فى الإسكندرية و الإسماعيلية و 6 أكتوبر و التجمع الخامس.

وقال الصغير فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن تطوير مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية ، قارب على الإنتهاء لاسيما و أنه لم يعد هناك قرية أو شارع لا يوجد بها مركز للخدمات البريدية مزود بأحدث نظم التكنولوجيا، بالإضافة الى بدء خطة لزيادة ماكينات الصرف الألى للهيئة حيث تم تركيب نحو 400 ماكينة و نستهدف تركيب 800 ماكينة أخرى للصرف الألى.

و أضاف الصغير ، أن الهيئة بدأت عمليات التحول الرقمى منذ 3 أعوام، اذ يتم تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا بنجاح، بالإضافة الى إمكانية حصول العميل على خدماته عبر تطبيق الهيئة.

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وحول ما يتردد بين الحين و الأخر عن خصخصة الهيئة، شدد الصغير ، أن هذا الأمر ليس مطروح نهائيا، اذ تحقق الهيئة أرباح وتم توسيع دورها لتقدم خدمات حكومية الى جانب الخدمات المالية و البريدية و المجتمعية ، مشيرا الى أن الهيئة تسيطر على سوق الحوالات المالية حيث تقوم بعمل مليون وربع الى مليون ونصف حوالة شهريا.

و بشأن مشروع حصر أصول الهيئة ، قال الصغير أن تلك الأصول ترجع لما يقرب من 150 عام، مشيرا الى أن الهيئة تخطت نحو 75 الى 80% من عمليات حصر الأصول وستنتهى منها قريبا ، بالنسبة لمشروع الرمز البريدى أوضح رئيس الهيئة ، انه تم الانتهاء من خرائط مصر بتوزيع الرمز البريدى على كل الشوارع الشهر الماضى.

وحول إمكانية القضاء على الطوابير داخل مكاتب البريد، أوضح الصغير أن هذا الأمر يستلزم نشر ماكينات الصرف الألى atm ويصل عددها الحالي 400 ماكينة ونستهدف لإضافة 800 ماكينة أخرى، وهو ما يمكن أصحاب المعاشات من صرفها عبر أقرب منفذ بدلا من الذهاب لمكاتب الهيئة لصرف المعاشات اذ يصل عدد المستفيدين الى 7 ملايين.