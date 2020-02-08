شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات يابانية بريطانية بشأن اتفاق تجارة جديد والان نبدء بالتفاصيل
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت إن وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيجي ونظيره البريطاني دومينيك راب التقيا في طوكيو اليوم السبت.
وكان راب قد وصل إلى اليابان، قادما من استراليا في إطار جولة تشمل أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو أول وزير بريطاني يقوم بزيارة للخارج منذ أن انسحبت بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون ثان/يناير الماضي. ورحب موتيجي بحقيقة أن بريطانيا تجنبت مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقال موتيجي لراب إن اليابان تأمل في بدء المفاوضات، في أقرب وقت ممكن لبناء شراكة اقتصادية ثنائية جديدة.
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