قالت وزارة التجارة المصرية يوم السبت إن مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، قررت تمديد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الخاص بتحديد نسبة الرطوبة في حبوب القمح المستوردة، والتي يتعين ألا تزيد عن 13.5 بالمئة، لمدة عام ينتهي في أبريل نيسان 2021.
وأضافت الوزارة أن القرار يهدف لجعل البلاد قادرة على تنويع مناشئ التوريد.
وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن القرار يأتي ”استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية... لقرب انتهاء العمل بالمهلة وذلك بعد دراسة الوزارة لمخزون البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية لضمان توفيرها للمستهلك المصري بالجودة اللازمة“.
وتسعى عادة الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية التي تشتري الحبوب، لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.
واشترت الهيئة في أحدث مناقصة دولية 180 ألف طن من القمح الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تمدد مهلة قرار تحديد نسبة الرطوبة بالقمح لمدة عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.