رابط موقع ’’دعم مصر‘‘ لإضافة رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية.. وطريقة التسجيل.. وبيان هام من التموين

كتب: ضياء السقا

تصدر موقع "دعم مصر"، الخاص بتحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينة وإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم، تريند محرك البحث جوجل، خلال الأيام الماضية.

وكانت التموين قد طالبت أصحاب البطاقات بإضافة أرقام هواتفهم لاستكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

طريقة تسجيل رقم الهاتف

وأضحت الوزارة أنه يتم إضافة رقم الهاتف من خلال موقع "دعم مصر"، منذ بداية شهر فبراير الجاري، لمن يرغب في تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك من خلال الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني "http://www.tamwin.com.eg/View/PhoneNumper/LogPhoneNumper.aspx"، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية، والرقم القومي لصاحب البطاقة، ويتم تحديد المحافظة، وتظهر بالنهاية خانة لإضافة رقم الهاتف ويتم إضافته والحفظ.

بيان هام من التموين

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من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، وأن تسجيل رقم المحمول لَيْس له أى علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن هناك إقبال كبير حاليا على تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات.

وكانت وزارة التموين قد نفت إيقاف البطاقة التموينية، حال عدم تحديث أصحابها بياناتهم بإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل المركز مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمي لتحديث البيانات "دعم مصر".

وأكدت الوزارة أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، وسهولة التواصل معهم.