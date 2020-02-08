سلطنة عمان تؤيد القيام بخفض أكبر لإنتاج النفط وسط تفشي فيروس كورونا

قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان يوم السبت إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لأوبك+ بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو حزيران.
وقال إن ”سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لأوبك+ من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم أوبك+ بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط“.
واقترحت يوم الخميس لجنة فنية تقدم المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا وهو تجمع يعرف باسم أوبك+ خفضا مؤقتا يبلغ 600 ألف برميل يوميا حسبما قالت ثلاثة مصادر لرويترز.
ويبحث المنتجون في أوبك+ حاليا ما إذا كان يجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس آذار.
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