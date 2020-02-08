فيروس كورونا يدفع الذهب للارتفاع من جديد

كتب: ضياء السقا

عادت أسعار الذهب، للارتفاع من جديد في الأسواق المصرية، السبت 8 فبراير، بقيمة جنيهين، مقارنة بتعاملات الجمعة.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى 1570 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، نتيجة المخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، مؤخرا، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.

وسجل عيار 21، السبت، 688 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 589.75 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 688 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 786 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5504 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.