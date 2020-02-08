شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. الفراولة 5 جنيهات والبرتقال يبدأ من جنيهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 8-2 - 2020، استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، حيث أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية، بسبب زيادة الإنتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية، وذلك أدى إلى استقرار الأسعار.

وتراوحت أسعار البرتقال البلدى بين 2-3 جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 3 – 4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7 - 11 جنيها للكيلو.

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وترواحت أسعار التفاح الأمريكى والايطالى بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4 – 9 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-7 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9جنيهات.، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف