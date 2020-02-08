شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 8-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 8-2-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى. وننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى: دولار أمريكى (USD) دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى يورو (EUR) يورو (EUR) 1 يورو = 4.11 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.24 يورو جنيه إسترلينى (GBP) جنيه إسترلينى (GBP) 1 جنيه إسترلينى = 4.85 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.21 جنيه إسترلينى دولار كندى (CAD) دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.82 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندى دولار أسترالى (AUD) دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.51 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.40 دولار أسترالى Advertisements ين يابانى (JPY) ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 29.26 ين يابانى جنيه مصرى (EGP) جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 4.20 جنيه مصرى درهم إماراتى (AED) درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى جنيه سودانى (SDG) جنيه سودانى (SDG) 1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 13.48 جنيه سودانى دينار جزائرى (DZD) دينار جزائرى (DZD) 1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 32.06 دينار جزائرى الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

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