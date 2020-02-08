«تخفيضات كبرى».. أرخص 17 سيارة زيرو فئة "مانيوال" في السوق المصرية

تخفيضات كبرى شهدتها أسواق السيارات الجديدة في مصر، خلال الآونة الأخيرة، بدءًا من شهر يناير 2020، خاصة بعد تطبيق "زيرو جمارك" منذ فترة.

ورصد موقع "الوطن"، أرخص 17 سيارة زيرو فئة "مانيوال" في السوق المصرية

1-زوتي Z100: وتأتي بسعر 119.900 جنيه.

2-سوزوكى التو: تأتي بفتين الأولى بسعر 129.900 جنيه، والثانية 133.900 جنيه.

3-لادا جرانتا الجيل الجديد: 155.000 جنيه.

4-سينوفا A1: وتأتي بثلاث فئات وتبدأ بسعر 157.000 جنيه، وتصل إلى 166.000 جنيه.

5-هايما M3: بسعر 163.900 جنيه.

6-رينو لوجان: وتأتي بأربع فئات وتبدأ بسعر 165.000 جنيه، وتصل إلى 177.000 جنيه.

7-شيفروليه لانوس: وتأتي بفئتين في السوق، الأولى بسعر 166.400، والثانية بسعر 171.600 جنيه.

8-زوتي Z300: وتأتي بسعر 167.990 جنيه.

9-شيري أريزو 5: أقل فئة بسعر 169.000 جنيه

10- بى واى دى‬ F3: تأتي بسعر 173.000 جنيه.

Advertisements

11-دفسك جلوري: أقل فئة بسعر 178.000 جنيه

12-بروتون ساجا: بسعر 185.000 جنيه.

13-دفسك جلوري 330: أقل فئة بسعر 187.000 جنيه.

14-جيلي امجراند 7: بسعر 189.000 جنيه.

15-فيات تيبو: أقل فئة بسعر 189.900 جنيه

16-هيونداي فيرنا: وتأتي أقل فئة بسعر 192.500 جنيه .

17-بيجو 301: وتأتي بسعر 199.990 جنيه.

كما قررت شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه، وأوبل، وMG، تخفيض أسعار سيارات شيفروليه افيو بقيمة 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات. حسبما ذكر موقع"المال".

تراجعت أسعار سيارات شيفروليه افيو الفئة الأولى إلى 192.9 ألف جنيه خلال نوفمبر الحالى، بدلًا من 197.9 ألف سابقًا.

وهبطت أسعار طرازات شيفروليه افيو الفئة الثانية إلى 198.3 ألف جنيه، مقارنة بنحو 203.3 آلاف جنيه.

وينتمى طراز شيفروليه افيو لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليخرج قوة قدرها 86 حصانا، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن/متر، مدعمة بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد شيفروليه افيو على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتمكنت شركة المنصور للسيارات من بيع 4 آلاف و234 مركبة من طراز شيفروليه افيو خلال العام الماضى، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»