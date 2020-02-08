شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البصريات: 90% من سوق النظارات فى مصر من الصين والمعروض يكفى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات، إن نسبة 90% من سوق النظارات فى مصر يستورد من الصين، حيث نستورد سلع تامة الصنع مثل النظارات الكاملة من "الشنابر" بأنواعها أو مدخلات إنتاج من العدسات، موضحا أن أزمة توقف المصانع الصينية عن الإنتاج والتصدير لمصر بسبب كورونا لن تظهر على سوق النظارات فى حالة استمرارها إلا بعد 3 أو 4 أشهر على الأقل.

وأضاف "المغربى"، لـ"الخليج 365"، أن هناك كميات متوفرة مطروحة بالسوق المحلى بالإضافة إلى المخزون الكبير لدى التجار والمستوردين، والذى يكفى حاجة الاستهلاك المحلى فى حالة استمرار توقف الصادرات المصرية إلى مصر بسبب كورونا إلى 3 أشهر قادمة.

وأوضح "المغربى"، أن الصين تنتج كافة أنواع النظارات من العادية رخيصة الثمن إلى الماركات العالمية ذات الجودة المرتفعة، حيث تعتبر سوق صناعى ضخم يلبى احتياجات كافة المستهلكين من الاذواق المختلفة فى الشكل أو السعر المناسب لكلا منهم .

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وطالب رئيس شعبة البصريات، بضرورة تشديد الجهات الرقابية على الأسواق الموازية لبيع النظارات، حيث أن نسبة لا تقل عن 40 إلى 50% من المطروح فى الأسواق يدخل عن طريق التهريب، ومنها العدسات اللاصقة المضروبة وجميعها تدخل مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على مستخدميها، والتى أصبحت تباع داخل المكتبات وعلى الأرصفة فى المناطق العشوائية وغيرها.

يذكر أن أزمة انتشار فيروس كورونا فى الصين أدت إلى إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والمطاعم، بالإضافة إلى إجازات المصانع التى تم مدها خوفا من التجمعات حتى 24 فبراير الجارى.