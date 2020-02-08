شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل...آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل، آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر، والتي تم الإعلان عنها في عدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، وأكتوبر، وبرج العرب، والعبور، وبدر و15 مايو.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح باب الحجز لـ6101 وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروعى "دار مصر"و"سكن مصر"، بـ13 مدينة جديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

‫وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hbd–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

‫وأضاف الوزير: يتم طرح 2714 وحدة سكنية، بمساحات من 100 م2 : 150 م2، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو – العبور – برج العرب الجديدة).

في سياق آخر، من المقرر أن يبدأ جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 16 يناير، فى تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، و288 وحدة سكنية (12 عمارة – أكواد 311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

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وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.