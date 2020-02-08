شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر مع تراجع الأسهم والان نبدء بالتفاصيل
لكن المعدن يظل بصدد أكبر تراجع أسبوعي له في ثلاثة أشهر، حيث واصلت بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي، تشمل تراجعًا في طلبات إعانة البطالة، وتدعيم الدولار.
وكان السعر الفوري للذهب مستقرًا دون تغيّر يُذكر عند 1566.33 دولار للأوقية، لكن بانخفاض 1.5% للأسبوع. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1569.30 دولار للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4% إلى 2336.78 نقطة للأوقية. وما زال المعدن، المستخدم أساسًا في أنظمة عوادم السيارات، يتجه صوب أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.
ونزلت الفضة 0.3% إلى 17.76 دولار للأوقية، متجهة نحو أسوأ أسبوع لها في شهرين، في حين فقد البلاتين 0.2% مسجلًا 959.79 دولار للأوقية.
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