شكرا لقرائتكم خبر عن 0.4 % ارتفاعا في أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بعد أن قالت روسيا إنها تساند توصية لدول أوبك ومنتجين آخرين بخفض إمداداتهم أكثر، وسط تراجع الطلب على الخام في وقت تكافح الصين فيه تفشي الفيروس التاجي، فيما كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 24 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 55.17 دولار للبرميل، لكنها تتجه لتكبّد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في ظل استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتًا أو 0.3% مسجلة 51.10 دولار للبرميل، ومتجهة هي الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

وكانت الأسعار قد انخفضت في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قال محافظ البنك المركزي الصيني إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يمر بتعطيلات خلال الربع الأول من العام، في حين أعلنت الصين عن قفزة كبيرة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بين آلاف السائحين الممنوعين من مغادرة سفينة رحلات قبالة سواحلها.

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واقترحت لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفضًا مؤقتًا للإنتاج قدره 600 ألف برميل يوميًا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما سئل عن المقترح أثناء مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي «نؤيد هذه الفكرة».

وتقلص مجموعة أوبك+، التي تضخ أكثر من 40% من نفط العالم، المعروض بالفعل، وسبق أن اتفقت على تعميق تخفيضاتها 500 ألف برميل يوميًا من مطلع العام الحالي؛ لتصبح 1.7 مليون برميل يوميًا، بما يقرب من 2% من الطلب العالمي.