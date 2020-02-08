افتتاح فندق «مي دبي» أول مارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجلة «فوربس» إن مدينة دبي، ستشهد في الأول من مارس المقبل، افتتاح المنشأة الفندقية الوحيدة من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، «مي دبي»، والتي بدأت الآن في استقبال الحجوزات عبر الموقع الرسمي لمجموعة «ميليا» الإسبانية المسؤولة عن الفندق الجديد. ويضم «مي دبي» حوالي 100 غرفة وجناح و96 شقة مخدومة، إضافة إلى نادٍ صحي وصالة ألعاب رياضية تبلغ مساحتها 7000 متر مربع، وعلاوة على ذلك، يوفر المسبح إطلالات مذهلة على مدينة دبي.

ومن المقرر أن يصبح الفندق، محوراً جديداً للمشهد الثقافي والاجتماعي في دبي، لا سيما أنه يقدم مزيجاً مثالياً للتصميم والأزياء والفن للضيوف الذين يبحثون عن أجواء الفخامة العصرية بلمسات أنيقة وشخصية لا حدود لها.