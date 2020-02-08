شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة على الرغم من صدور تقرير الوظائف الإيجابي عن الشهر الماضي، فيما سجلت "وول ستريت" مكاسب أسبوعية مدعومة بالارتفاع على مدار اربع جلسات هذا الأسبوع.



وأضاف الاقتصاد الأمريكي 225 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 160 ألفا، وارتفع معدل البطالة على غير المتوقع إلى 3.6% من القراءة السابقة عند 3.5%.



وفي الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الوفيات بالصين إلى 631 شخصا مع إصابة نحو 31 ألفاً، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بجهود بكين لاحتواء فيروس كورونا.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.2% مغلقا عند 50.32 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.4%، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 51.4 دولار وأقل سعر عند 50.09 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 0.5% وأغلق عند 54.47 دولار للبرميل، وبلغت خسائره الأسبوعية 6.3%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.4 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 277 نقطة) إلى 29102 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3%، وسجل أعلى مستوى عند 29287 نقطة وأقل مستوى عند 29056 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 9520 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%، وسجل اعلى مستوى عند 9570 نقطة وأقل مستوى عند 9496 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 3327 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%، وسجل أعلى مستوى عند 3341 نقطة وأقل مستوى عند 3322 نقطة.